Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Hatıran Yeter
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Biz senle sevda yaşadık
İstesen de unutamazsın
Beni böyle üzgün görmeye
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
***
Gözlerime hiç bakmamaya
Ömür boyu bensiz kalmaya
Hasretimle sen yaşamaya
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...