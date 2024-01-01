Cengiz Kurtoğlu

Biz senle sevda yaşadık İstesen de unutamazsın Beni böyle üzgün görmeye Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın *** Gözlerime hiç bakmamaya Ömür boyu bensiz kalmaya Hasretimle sen yaşamaya Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...