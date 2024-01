Hesapladım şöyle bir alıp verdiklerimi Boş yere harcamışım seninle günlerimi Hep bana bana dedin vermeyi hiç bilmedin Çaresiz artık bu aşk her şeyi sen bitirdin Yaz çiz sil boz oyunu değişmedin huyunu Sen getirdin sonunu yok artık faydası yok *** Her şey buraya kadar bir adım daha gitmez Bizim için dün yoktu yarınlarda fark etmez Hep bana bana dedin vermeyi hiç bilmedin Çaresiz artık bu aşk her şeyi sen bitirdin Yaz çiz sil boz oyunu değişmedin huyunu Sen getirdin sonunu yok artık faydası yok