Hasretinle geçip gitsede ömrüm Verdiğin o sözü unutamadım Saçıma beyazlar dolsada inan Seni beklemekten hiç usanmadım Saçıma beyazlar dolsada inan Seni beklemekten hiç usanmadım *** Resimler avuttu sensiz gönlümü Hayalin uyuttu yaşlı gözümü Resimler avuttu sensiz gönlümü Hayalin uyuttu yaşlı gözümü *** Umutla yaşadım ben her günümü Seni bekmekten hiç usanmadım Umutla yaşadım ben her günümü Seni bekmekten hiç usanmadım *** Öyle çok sevmişki seni şu kalbim Aşkını mazide bırakamadım Kavuşmak mahşere kalsada inan Seni bekmekten hiç usanmadım Kavuşmak mahşere kalsada inan Seni bekmekten hiç usanmadım *** Resimler avuttu sensiz gönlümü Hayalin uyuttu yaşlı gözümü Resimler avuttu sensiz gönlümü Hayalin uyuttu yaşlı gözümü *** Umutla yaşadım ben her günümü Seni bekmekten hiç usanmadım Umutla yaşadım ben her günümü Seni bekmekten hiç usanmadım