Cengiz Kurtoğlu

Çakılmış gönlüme bir paslı çivi Çıkarıp attığımda izleri aldı Kadehi kadehe vurduğum her an O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Çakılmış gönlüme bir paslı çivi Çıkarıp attığımda izleri aldı Kadehi kadehe vurduğum her an O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Sevgisi gönlümde kanayan yara Sitem edip durdum geçen yıllara Bu sevgi gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Bu sevda gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Korkarım uykuya dalmaya bile Bütün düşlerimi hayali sardı İçimde küllenen nefrette bile O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Korkarım uykuya dalmaya bile Bütün düşlerimi hayali sardı İçimde küllenen nefrette bile O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Sevgisi gönlümde kanayan yara Sitem edip durdum geçen yıllara Bu sevgi gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Bu sevda gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı