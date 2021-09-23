Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 yılında Artvin’de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitiminin Artvin’de tamamladıktan sonra Arhavi’de bir çay fabrikasında memurluk yapmıştır. Memurluk yıllarında müzik ile iç içe olmuş ve Ciha Dağı Efsanesi adını verdiği orkestrayı kurmuştur ve amatör olarak müzik yapmaya başlamıştır. Kurtoğlu, askerliğini yaptıktan sonra 1982 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Amatör olarak bir demo kaset hazırlayıp Şahin Özer’in müzik firmasına yollamış ve o andan itibaren müzik hayatının içinde olmuştur. Şarkıcı, ilk müzik albümünü 1984 yılında “Sen Sözden Anlamaz mısın?” ismi ile çıkmış ve milyonların beğenisini kazanmayı başarmıştır. Zaman içinde yorumcu kimliğinin yanı sıra, müzisyen, piyanist ve taverna müziğinin en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Şarkıcı en çok Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Kurtoğlu, Sima Müzik Yapım isimli şirket kurmuş ve büyük oğlu Orçun Boğa Kurtoğlu’nu da bu müzik şirketine dâhil etmiştir. 2013 yılında ATV ‘de yayınlanan Veliaht adlı şarkı yarışmasında Zerrin Özer, Kubat, Musa Eroğlu, Emre Altuğ, Çelik Erişçi, Yaşar Günaçgün, Deniz Seki, Niran Ünsal, Rafet El Roman, Nükhet Duru, Ümit Besen, Orhan Hakalmaz ve Hande Yener ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.