Cengiz Kurtoğlu

Yüreğimden atamadım seni Bir görseydin bu haldeyken beni Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek *** Uzaktasın şimdi sen yaban elde Bil ki gönlüm cehennemde çölde Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek

Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun