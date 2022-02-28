Cengiz Kurtoğlu

Yüreğimden atamadım seni Bir görseydin bu haldeyken beni Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek *** Uzaktasın şimdi sen yaban elde Bil ki gönlüm cehennemde çölde Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek