Cengiz Kurtoğlu

Her yerinde hatıran Her yerinde izlerin (hayalin) var Özlemekten yoruldum Sen geri dönmedin yar Özlemekten yoruldum Geri dönmedin yar *** Yine aynı sahilde Dinledim şarkımızı Sanki bitmemiş gibi, Yaşadım aşkımızı *** Seni seven bu kalbin Değerini bilmedin yar Hasretinle yakarken (yanarken) Buralara gelmedin yar (Geri dönmedin yar) *** Yine aynı sahilde…

Gözüme doldukça hasret bulutu Akan bir damlamı kurutamam ki Ömrümden alsan da yarınlarımı Ben seni ecelle bir tutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki *** Ben sensiz yaşamam bunu bilirim Her şeyden daha çok seni severim Sen çağır mahşerden koşar gelirim Hayalle gönlümü avutamam ki *** Her yerde sen varsın her nefeste sen Her adım aşkıma duadır benden Bir canım kaldı al götür istersen Ben seni ölsem de Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki