Cengiz Kurtoğlu

Düşünecektin Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye Bana son vedayı etmeyecektin Gün gelip pişmanlık duyacağını Ayrılıp giderken düşünecektin *** Kalbinin bu aşkla yanacağını Bitmeyen dertlere dalacağını Başını taşlara vuracağını Ayrılıp giderken düşünecektin düşünecektin *** Sevginin zamanla ölmediğini Sevda ateşinin sönmediğini Hasrete düşenin gülmediğini Ayrılıp giderken düşünecektin

Allahım Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Alçal Dağlar Hasretinle yandı bağrım Yar yoluna sarın beni Bekler şimdi nazlı yarim Alçal dağlar aşam seni *** Yüksek dağlar olun engin Hele bana bir yol verin Sevdası gönlümde yarin Alçal dağlar aşam seni *** Hasretinle dizi dizi Yürekte dinmedi sızı Yar gurbette bekler bizi Alçal dağlar aşam seni

Annem Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Ağlamak Yakışmaz Bana Beklenmedik bir anda Yenildim yine aşka Tövbeliydim bir daha Böyle kara sevdaya *** Acılar başucumda Yine nöbet tutacak Bilirim gözlerime Uyku haram olacak *** Tutsağın, esirinim Ben ölünceye kadar Yar benim seni sevmek gibi Bir sorunum var Yüreğim paramparça Kaçamaz uzaklara Ağlayamam ki Ağlamak yakışmaz bana

Yangınlarım Var Sevda yüklü kalbim Pembe buluttu Yanlış limanlara Sığındı gönlüm Bu belki kaçıştı Belki umuttu Yanlış insanlara Kapıldı gönlüm *** Yoruldum… yoruldum Her gün seni düşünmekten *** Yangınlarım var Yaralarım var Korkuyorum yar Gel de kurtar Gel beni sar *** Bu sitem değil Bu bir tutku

Yediveren Dargınım sana sanma Unuttum geçenleri Geceler geçmez Yüreğim yangın yeri *** Kalbine kilit vurma Hatırla o dünleri Yüzüme vurma yine sensizliği Bilir misin ben seni Her şeyden çok sevdim Üzüme bu deli kalbim Hala senin of *** Yediveren gül açtı Yangını dudağımda Ölüm gelir durur baş ucumda Bu sürgünden yoruldum Bin yerimden vuruldum Sana bir ömür verdim korkmuyorum