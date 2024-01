Cengiz Kurtoğlu

Seninle her günüm ömre bedeldi Gönül dediğimde bağımdın benim Unutmak mümkün mü liselim seni İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık kaderimizi İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Şimdi nerede bir liseli görsem Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem Kalbim hep kahrolur gözlerim elem İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi) İlk aşkım sevgilim liselim benim

Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm *** Aklımdan geçti birden bütün davranışların Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz En büyük desteğimdi sihirli bakışların Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz *** Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi Yalan değil olamaz duymadın feryadımı Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi Benim değilsin artık boş ver unut adımı

Yine mi sen yine mi sen Ne istiyorsun benden Her şeyimi aldın zaten Sevemem seni yeniden *** Kaçtım senden kurtulamadım Maksadın ne anlayamadım Ölen aşka can verilmez Bunu sana anlatamadım *** Yine mi sen yine mi sen Düştün artık gözümden Bir gün huzur bulamadım İnan senin yüzünden *** Kaçtım senden kurtulamadım Maksadın ne anlayamadım Ölen aşka can verilmez Bunu sana anlatamadım