Cengiz Kurtoğlu

Duvardaki Resim Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu nerde o sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Bu dünyada en mutlu beni sen ettin Mutluluk ikimizin diye beklettin Ağlamaklı bir günde beni terk ettin Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin

Küllenen Aşk Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Beni terk edipte gittiğin halde Sana intizara kıyamıyorum *** Benim kadar sevene rastlamadıysan Dertlere çare bulamadıysan Gittiğin yerlerde garip kaldıysan Geri dön... O eski yerimizde beklerim seni Üzülme sevgilim affettim seni *** Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi Eskiden volkandım kül oldum şimdi En büyük aşkımdın el oldun şimdi Sana intizara kıyamıyorum

Liselim Seninle her günüm ömre bedeldi Gönül dediğimde bağımdın benim Unutmak mümkün mü liselim seni İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık kaderimizi İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Şimdi nerede bir liseli görsem Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem Kalbim hep kahrolur gözlerim elem İlk aşkım sevgilim liselim benim *** Seninle bir kalem bir kağıt gibi Seninle bir defter bir kitap gibi Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi) İlk aşkım sevgilim liselim benim

Unutulan Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm *** Aklımdan geçti birden bütün davranışların Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz En büyük desteğimdi sihirli bakışların Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz *** Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi Yalan değil olamaz duymadın feryadımı Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi Benim değilsin artık boş ver unut adımı

Yine Mi Sen Yine mi sen yine mi sen Ne istiyorsun benden Her şeyimi aldın zaten Sevemem seni yeniden *** Kaçtım senden kurtulamadım Maksadın ne anlayamadım Ölen aşka can verilmez Bunu sana anlatamadım *** Yine mi sen yine mi sen Düştün artık gözümden Bir gün huzur bulamadım İnan senin yüzünden *** Kaçtım senden kurtulamadım Maksadın ne anlayamadım Ölen aşka can verilmez Bunu sana anlatamadım

Bir Sevgili Bulamadım Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Aşkımın kadrini kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek Aşkımın kadrini kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek *** Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım

Gelin Olmuş Gidiyorsun Gelin olmuş gidiyorsun Bana veda ediyorsun Sakın ağlama diyorsun Ağlamamak elde değil *** Saçlarında sırma telin Neden sustu tatlı dilin Dün benimdin bugün elin Ağlamamak elde değil *** Duvağına teller takıp Dertli pınar gibi akıp Gül yüzüne bakıp bakıp Ağlamamak elde değil *** Saçlarında sırma telin Neden sustu tatlı dilin Dün benimdin bugün elin Ağlamamak elde değil

Küstüm Sevgilim Senle Küstüm sevgilim senle Gülmezsen barışamam Bekliyorum bu gece Gelmezsen uyuyamam *** Sonra başka yar bulur Seni kıskandırırım Gece sabaha kadar Kollarında uyurum *** İnan iş işten geçer Bu aşkta burda biter Benim gibi kahrını Sanma ki eller çeker *** Toprak gibi gönlümü Çiğnedin eze eze Taşırdın bu sabrımı Bana naz ede ede

Yalan Gözler Kalbimde gizli bir sevgili arar Gözlerime bakıp dalan gözlerin Kalbimde gizli bir sevgili arar Gözlerime bakıp dalan gözlerin *** Aklıma gelmeyen bilmece sorar Aklıma gelmeyen bilmece sorar *** Beni dünyalara salan gözlerin Aşka inanmayan o güzel gözlerin Beni dünyalara salan gözlerin Aşka inanmayan o güzel gözlerin *** Rüyadır belkide bütün ümitler Gözlerin aklımı perişan eyler Aşk masalından şarkılar söyler Aşk masalından şarkılar söyler *** Beni dünyalara salan gözlerin Aşka İnanmayan o yalan gözlerin Beni dünyalara salan gözlerin Aşka İnanmayan o güzel gözlerin

Yaralı Yeter yarab yeter Bitsin bu hasret Ümit yolarının Hepsi kapalı Ümit yolarının Hepsi kapalı *** Kimsesiz yalnızım Tükendim ben artık Hep böyle dertliyim Hep böyle yaralı Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benim ki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı **** Yaşarken yılmışım Cehennem nedir ki Bağrımda bir ateş Gülmedim yaralı ah Yaralı yaralı *** Şu gönlüm yaralı Benimki kahrolmak Yaşamak değil ki Her ferhat bin dertler Ağlamak nedir ki *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı *** Bu nasıl çiledir Çekilir değil ki Çırpınır dururum Hep böyle yaralı