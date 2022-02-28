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7/24 Dinle Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

  • Duvardaki Resim

  • Olay Olacak Aşkımız

  • Son Perde

  • Büyüme Bebek

  • Yine Saçlarda Aklar

  • Şerefine Sevenlerin

  • Sevdiğim İstanbul'a Gelin Oluyor

  • Posta Kutusuna Bakıver

  • Nokta Koyulacak

  • İlan-ı Aşk

  • Hediyem Olsun

  • Günaha Girme

  • Duvardaki Resim

  • Dua Et

  • Dertlerimi Zincir Yaptım

  • Bugün

  • Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiy

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