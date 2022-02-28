Cengiz Kurtoğlu

Duvardaki Resim Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu nerde o sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Bu dünyada en mutlu beni sen ettin Mutluluk ikimizin diye beklettin Ağlamaklı bir günde beni terk ettin Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin *** Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin

Olay Olacak Aşkımız Ben seninle sevdim sevmeyi Aşkın tüm gücüyIe özlemeyi Bebekçe sevdim seni deIirircesine Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa *** Olay olay olay olay OIay oIacak aşkımız Kolay kolay kolay kolay Çıkmayacak Akıllardan *** Olay olay olay olay Olay olacak aşkımız KoIay koIay kolay kolay Çıkmayacak Akıllardan *** Ben seninle sevdim sevmeyi Aşkın tüm gücüyle özlemeyi Bebekçe sevdim seni delirircesine Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa *** Olay olay olay olay Olay olacak aşkımız KoIay koIay kolay kolay Çıkmayacak Akıllardan *** Olay olay olay olay Olay olacak aşkımız KoIay koIay kolay kolay Çıkmayacak Akıllardan