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Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
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Duvardaki resminle avunur gönlüm
Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin
Ne çabuk unutuldu nerde o sözün
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Bu dünyada en mutlu beni sen ettin
Mutluluk ikimizin diye beklettin
Ağlamaklı bir günde beni terk ettin
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
-
Ben seninle sevdim sevmeyi
Aşkın tüm gücüyIe özlemeyi
Bebekçe sevdim seni deIirircesine
Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil
İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa
***
Olay olay olay olay
OIay oIacak aşkımız
Kolay kolay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Ben seninle sevdim sevmeyi
Aşkın tüm gücüyle özlemeyi
Bebekçe sevdim seni delirircesine
Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil
İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
-
İçimde nedenini bilmediğim
Bir kırılganlık söz konusu
Dilimde söylemek istediğim
Üstümden çıkmıyor teninin kokusu
***
Sen kendi derdine yan
Beni bana bırak artık uslan
Al hatıralardan ne varsa
Kendimden vazgeçmişim
Bir tek sana yanar içim
Gel bendeki seni al kolaysa al
***
Her şeyin üstesinden gelen kalbim
Bu günlerde beni yarı yolda koyuyor
Aşk dediğin şey belki son perde
İnsan kapansın diye dua ediyor
***
Her şeyin üstesinden gelen kalbim
Bu günlerde beni yarı yolda koyuyor
Aşk dediğin şey belki son perde
İnsan kapansın diye dua ediyor
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