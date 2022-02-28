Duysunlar Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Duysunlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Duysunlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duysunlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Duysunlar
Tüm Şarkıları
-
Böyle severken deli gibi özlerken,
Onun için her derdi çekerken
Gitmek var mı, ayrılmak var mı?
Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı?
***
Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi,
Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...
***
Böyle isterken, her şeye razıyken,
Onun için her gece ağlarken
Böyle isterken, her şeye razıyken,
Onun için gözyaşı dökerken
Gitmek var mı, ayrılmak var mı?
Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı?
***
Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi,
Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...