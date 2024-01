Cengiz Kurtoğlu

Seni buldum ya seni buldum ya Bir daha kaybetmek elimde değil Seni gördüm ya seni gördüm ya Bir daha görmemek elimde değil *** Seni buldum ya seni buldum ya Bir daha kaybetmek elimde değil Seni gördüm ya seni gördüm ya Bir daha görmemek elimde değil *** Şimdi yanım da bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın Şimdi yanım da bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın *** Döndüm sağıma baktım soluma Senden güzeline rastlayamadım Döndüm sağıma baktım soluma Senden güzeline rastlayamadım *** Güzel yüzüne tatlı sözüne Yıllardan beridir hasret kalmışım İnan meleğim inan bebeğim Senin yokluğunda içten yanmışım *** Güzel yüzüne tatlı sözüne Yıllardan beridir hasret kalmışım İnan meleğim inan bebeğim Senin yokluğunda içten yanmışım *** Şimdi yanımda bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın Şimdi yanımda bir tek sen varsın Her zaman her zaman sen olacaksın *** Baktım sağıma döndüm soluma Senden güzeline rastlayamadım Baktım sağıma döndüm soluma Senden güzeline rastlayamadım