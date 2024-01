Cengiz Kurtoğlu

Aymisun güneşmisun da yıldızlara eşmisun Yaktın kül ettun beni de sevduğum ateşmisun Sevduğum ateşmisun of of fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime... *** Fadime çemberinun da çiçekleri karali, Alamaz seni benden ha bu köyün krali Ha bu köyün krali oy oy fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime... *** Çıktum dağun üstüne yol bulup aşamadum Fadime sevdam idi ona kavuşamadum Ona kavuşamadum oy oy fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime...

Böyle severken deli gibi özlerken, Onun için her derdi çekerken Gitmek var mı, ayrılmak var mı? Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı? *** Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi, Yasaksa kime ne, ölümüm seninle... *** Böyle isterken, her şeye razıyken, Onun için her gece ağlarken Böyle isterken, her şeye razıyken, Onun için gözyaşı dökerken Gitmek var mı, ayrılmak var mı? Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı? *** Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi, Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...