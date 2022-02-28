Cengiz Kurtoğlu

Aymisun güneşmisun da yıldızlara eşmisun Yaktın kül ettun beni de sevduğum ateşmisun Sevduğum ateşmisun of of fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime... *** Fadime çemberinun da çiçekleri karali, Alamaz seni benden ha bu köyün krali Ha bu köyün krali oy oy fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime... *** Çıktum dağun üstüne yol bulup aşamadum Fadime sevdam idi ona kavuşamadum Ona kavuşamadum oy oy fadime... *** Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun Dizun dizume vursun oy oy fadime... Oyle bir sarilalum akan dereler dursun Akan dereler dursun oy oy fadime...