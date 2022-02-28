Fadime Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Fadime şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Fadime şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fadime sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aymisun güneşmisun da yıldızlara eşmisun
Yaktın kül ettun beni de sevduğum ateşmisun
Sevduğum ateşmisun of of fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...
***
Fadime çemberinun da çiçekleri karali,
Alamaz seni benden ha bu köyün krali
Ha bu köyün krali oy oy fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...
***
Çıktum dağun üstüne yol bulup aşamadum
Fadime sevdam idi ona kavuşamadum
Ona kavuşamadum oy oy fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...