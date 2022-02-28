Cengiz Kurtoğlu

Fosforlu Cevriyem Karakolda ayna var ayna var Kız kolunda damga var Gözlerinden bellidir cevriyem Sende kara sevda var Morede fosforlum Sende kara sevda var *** Denizlerin kumuyum kumuyum Balıkların puluyum Aç koynunu ben geldim cevriyem Bende Allah kuluyum Morede fosforlum Bende Allah kuluyum

Ayaz Geceler Geceler sessiz sessiz yağar Yağar sabahlara kadar Geceler sessiz sessiz yağar Yağar sabahlara kadar *** Ağlama gönül ağlama Bu sevda seni de yakar Ağlama gönül ağlama Bu sevda seni de yakar *** Geceler sessiz, geceler sensiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler sessiz, geceler sensiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler sessiz sessiz tüter Tüter ocağın dumanı Geceler sessiz sessiz tüter Tüter ocağın dumanı *** Ağlama gönül ağlama Yârin yok dini imanı Ağlama gönül ağlama Yârin yok dini imanı *** Geceler sessiz, geceler sensiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen artık etme naz

Elveda Sevgilim Söyleyecek bir söz kalmadı artık Elveda sevgilim elveda sana Sonunda bizi de buldu ayrılık Elveda bir tanem elveda sana *** Söyleyecek bir söz kalmadı artık Elveda sevgilim elveda sana Sonunda bizi de buldu ayrılık Elveda bir tanem elveda sana *** Sendeki resmimi yırtabilirsin Kalbinden aşkımı atabilirsin Beni de maziye katabilirsin Elveda sevgilim elveda sana *** Sendeki resmimi yırtabilirsin Kalbinden aşkımı atabilirsin Beni de maziye katabilirsin Elveda elveda elveda sana Elveda sevgilim elveda sana Elveda bir tanem elveda sana *** Bu aşkı burada bitiriyoruz Bu sayfayı artık kapatıyoruz Mendiller sallansın ayrılıyoruz Elveda sevgilim elveda sana *** Bu aşkı burada bitiriyoruz Bu sayfayı artık kapatıyoruz Mendiller sallansın ayrılıyoruz Elveda sevgilim elveda sana *** Sendeki resmimi yırtabilirsin Kalbinden aşkımı atabilirsin Beni de maziye katabilirsin Elveda sevgilim elveda sana *** Sendeki resmimi yırtabilirsin Kalbinden aşkımı atabilirsin Beni de maziye katabilirsin Elveda sevgilim elveda sana Elveda sevgilim elveda sana Elveda sevgilim elveda sana

Hayatımı Yaşıyorum Senden ayrılınca bitti dertlerim Şimdi mutluluğu tadıyorum ben Yıllarca boş yere çile çekmişim Artık hayatımı yaşıyorum ben Şimdi hayatımı yaşıyorum ben *** Bir köle gibiydim senin yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Huzurluyum artık senden uzakta Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben *** Korkuyorum artık sevgi sezünden Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden Söz etmeyin bana eski günlerden Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben *** Bir köle gibiydim senin yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Huzurluyum artık senden uzakta Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben

İsyan Ederim İçimdeki hisler isyan ederse Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse Ömrümün baharı kışa dönerse Böyle sevgiliye isyan ederim *** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yalan Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim *** Çok sevdiğim deli gibi sevmezse Aşka benim gibi değer vermezse Yolunu beklerken bana gelmezse Böyle sevgiliye isyan ederim *** Bağrıma bastığım çıkarsa yılan Doğru bildiklerim olursa yılan Ben acı çekerken arkamdan gülen Dostun böylesine isyan ederim Böyle sevgiliye isyan ederim

Kabul Edemem Bana bir şeyler mi söyle diyorsun Sana sevgilimden başka söz demem Seninle yalnız biz dostuz diyorsan Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu söyle Selin önünde set durur mu söyle Sevenler hiç kardeş olur mu söyle Senin dostluğunu kabul edemem *** Bir şarkı duyarız dünü anarız Bir gülün yüzünden aşka yanarız Sevip sevilmeden nasıl yaşarız Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu söyle Selin önünde set durur mu söyle Sevenler hiç kardeş olur mu söyle Senin dostluğunu kabul edemem