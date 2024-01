Cengiz Kurtoğlu

Hasretin başımda duman Bu ayrılık ölümden yaman Gittiğin o günden beri Evim yurdum oldu viran *** Geçmiyor zamanlar Bitmiyor yangınlar Aşkıma kıyan yar nerde Verilen sözlerin yalancı gözlerin Sahibi şimdi nerde *** Her kapı çalındığında Her adın anıldığında Aşkımız sorulduğunda Boynum bükük kalıyor

Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun