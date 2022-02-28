Gideceğim Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Gideceğim
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Gideceğim bu ellerden gayri duramam
Verin benim sevgilimi artık duramam
Bu canım canansız olmaz, onsuz olamaz
Güneş batar gün doğmaz bu can canansız olmaz
Canana cam adadım ecelden gayrim olmaz
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Sevdasız yaşanmıyormuş çektim öğrendim
Bu aşkın yüzünden dostlar derde belendim
Derviş dergahına çöktüm yari diledim
Bu can yarin eseridir verin gideyim
Güneş batar gün doğmaz bu can canansız olmaz
Canana can adadım ecelden gayrim olmaz