Cengiz Kurtoğlu

Gideceğim bu ellerden gayri duramam Verin benim sevgilimi artık duramam Bu canım canansız olmaz, onsuz olamaz Güneş batar gün doğmaz bu can canansız olmaz Canana cam adadım ecelden gayrim olmaz **** Sevdasız yaşanmıyormuş çektim öğrendim Bu aşkın yüzünden dostlar derde belendim Derviş dergahına çöktüm yari diledim Bu can yarin eseridir verin gideyim Güneş batar gün doğmaz bu can canansız olmaz Canana can adadım ecelden gayrim olmaz