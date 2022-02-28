Gideceğin Yeri Söyle Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Gideceğin Yeri Söyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gideceğin Yeri Söyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gideceğin Yeri Söyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Gideceğin Yeri Söyle
Tüm Şarkıları
-
Duygularım sel sel olmuş,
Akar gider gözlerimden
Çekilecek dert kalmadı,
İsyanım var kaderime
***
Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni
Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini
***
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp sevmekse, sevmekse
Sevmekse seveceğim
***
Darılmışım bu dünyaya
Dost olmuşum kadehlerle
Sevmek bana yasak olmuş
Baş başayım kaderimle
***
Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni
Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini
***
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp ölmekse, ölmekse
Ölmekse öleceğim