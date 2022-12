Cengiz Kurtoğlu

Duygularım sel sel olmuş, Akar gider gözlerimden Çekilecek dert kalmadı, İsyanım var kaderime *** Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini *** Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp sevmekse, sevmekse Sevmekse seveceğim *** Darılmışım bu dünyaya Dost olmuşum kadehlerle Sevmek bana yasak olmuş Baş başayım kaderimle *** Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini *** Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp ölmekse, ölmekse Ölmekse öleceğim