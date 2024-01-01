Sensiz Kutladım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Sensiz Kutladım
-
Utanır da geri dönmezsin sanmıştım
Hayret ne yüzle çıktın karşıma
Değeri kalmadı şimdi gözyaşlarının
Yok yok ağlayıp durma boşuna
Hesabı çok ağır çaldığın yıllarımın
Yok yok yalvarıp durma boşuna
***
Git git yoluna Allah aşkına
Bir dünya kurdum kendi adıma
Yanarım şimdi senli yıllara
Senin olsun aşkın
Ben böylede mutluyum
Artık yarınımdan umutluyum
***
Ne deli sevdalar
Ne kendimle kavgalar
Yok yok böyle daha mutluyum
Git git yoluna Allah aşkına
Bir dünya kurdum kendi adıma
Yanarım şimdi senli yıllara
Yanarım şimdi senli yıllara
-
Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye
Bana son vedayı etmeyecektin
Gün gelip pişmanlık duyacağını
Ayrılıp giderken düşünecektin
***
Kalbinin bu aşkla yanacağını
Bitmeyen dertlere dalacağını
Başını taşlara vuracağını
Ayrılıp giderken düşünecektin düşünecektin
***
Sevginin zamanla ölmediğini
Sevda ateşinin sönmediğini
Hasrete düşenin gülmediğini
Ayrılıp giderken düşünecektin
-
Olmaz ki bu kadarda olmaz ki
Yalnızlık yaşayamam ki
Bir ömür böylemi geçecek Tanrım
Kimsesiz yaşayamam ki
***
Uykusuz gecelerim
Yüreğimde hasretin
Hiç dinmiyor gittin gideli
***
Yokluğun öyle zor ki
Zaman duruyor sanki
Hiç geçmiyor gittin gideli
Of, of, of
***
Vurdun gittin severken durma yeter geri gel
Gülerken ağlattın beni giderken
Vurdun gittin severken durma yeter geri gel
Yaşarken öldürdün canım giderken
Of, of, of, of
***
Yetmez ki buna gücüm yetmez ki zamanla yarışamam ki
Hep beni beni mi bulacak Tanrım hasrete alışamam ki
***
Sorgusuz sualsizce gözlerimde gizlice
Yaş dinmiyor gittin gideli
Özlemek öyle zor ki dünya küçüldü sanki
Dar geliyor gittin gideli
Of, of, of
***
Vurdun gittin severken
Durma yeter geri gel
Gülerken ağlattın beni giderken
Vurdun gittin severken
Durma yeter geri gel
Yaşarken öldürdün canım giderken
Of, of, of, of
***
Vurdun gittin severken
Durma yeter geri gel
Gülerken ağlattın beni giderken
Vurdun gittin severken
Durma yeter geri gel
Gülerken ağlattın beni giderken
-
Kalbinin sesine kulak ver dinle
Çok mutlu oluruz inan seninle
Bu eşsiz sevdayı paylaş benimle
Ben senin olayım sen de benim ol
Bu eşsiz sevdayı paylaş benimle
Ben senin olayım sen de benim ol
***
Sen de seviyorsun gel de naz yapma
Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma
Canımı veririm yeter ki bıkma
Ben senin olayım sen de benim ol
***
Sen de seviyorsun gel de naz yapma
Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma
Canımı veririm yeter ki bıkma
Ben senin olayım sen de benim ol
***
Dilimden düşmeyen dua gibisin
Hem de gerçeksin hem de rüya gibisin
İçimde ölümsüz sevda gibisin
Ben senin olayım sen de benim ol
İçimde ölümsüz sevda gibisin
Ben senin olayım sen de benim ol
***
Sen de seviyorsun gel de naz yapma
Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma
Canımı veririm yeter ki bıkma
Ben senin olayım sen de benim ol
***
Sen de seviyorsun gel de naz yapma
Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma
Canımı veririm yeter ki bıkma
Ben senin olayım sen de benim ol
Ben senin olayım sen de benim ol
Ben senin olayım sen de benim ol
-
Yokluğun öyle zor geldi ki bana
Seni görmeyince inan ağladım
Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi
Bu doğum günümü sensiz kutladım
***
Sevdiğim bu günü bilir diyordum
Unutmaz mutlaka gelir diyordum
Beraber olmayı çok istiyordum
Bu doğum günümü sensiz kutladım
***
Mazide kalmıştı tatlı gülüşün
Mazide kalmıştı sıcak öpüşün
O anki halini şöyle bir düşün
Bu doğum günümü sensiz kutladım
***
Sevdiğim bu günü bilir diyordum
Unutmaz mutlaka gelir diyordum
Beraber olmayı çok istiyordum
Bu doğum günümü sensiz kutladım
-
Bakmaya doymadım
Sevmeye kıymadım
***
Kalbimi bağladın
Kırımızı yanakların
***
Sabah güneşi gibi
Sevda ateşi gibi
***
Yaktı da geçti beni
Kırmızı yanakların
***
Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların
***
Gizli bir şarkı söyler
Göreni hayran eder
***
Benim aşkımı bekler
Kırmızı yanakların
***
Sabah güneşi gibi
Sevda ateşi gibi
***
Yaktı da geçti beni
Kırmızı yanakların
***
Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların
Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların
-
Ne istiyorsun benden anlamıyorum seni
Bitti bu aşk dedim ya bırak artık peşimi
Her şeye göğüs gerdim aşkımıza sığındım
Görmemezlikten geldim sana nasıl bağlandım
***
Dönüşü yok ayrıldık bu sevda bitti artık
Ne sen üzül ne de ben sanki ömür bir aşklık
***
Olmuşum çaresi yok boşuna hiç uğraşma
Kaybedeceğin zaman geri çekil savaşma
Çok yalvardım ağladım aşkımıza sığındım
Duymadın sen sesimi hep boş yere haykırdım
***
Dönüşü yok ayrıldık bu sevda bitti artık
Ne sen üzül ne de ben sanki ömür bir aşklık
Sanki ömür bir aşklık
Sanki ömür bir aşklık
-
Hasret içimde kördüğüm yüreğimde taş
Her gün aynalarda gördüğüm gözlerimde yaş
Yokluğun ölümlerden daha zor geliyor bana
Al beni bu cehennemden öyle susadım sana
***
Yalnızım yalnızlardayım
Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde
Her akşam anılardayım
Yine yalnızlardayım
***
Yalnızım yalnızlardayım
Sen gidince dört bir yanıma çöktü karanlık
Dön gel artık inan canıma yetti ayrılık
Saatler geçmek bilmiyor uykusuz sabahlardayım
****
Mevsim hiç değişmiyor ben hep sonbahardayım
Yalnızım yalnızlardayım
Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde
Her akşam anılardayım
***
Yine yangınlardayım
Yalnızım yalnızlardayım
-
Boşuna gizleme duygularını
Sen bana aşıksın bahse girerim
İstediğin kadar uzaklaş benden
Bensiz yapamazsın bahse girerim
***
Boşuna gizleme duygularını
Sen bana aşıksın bahse girerim
İstediğin kadar uzaklaş benden
Bensiz yapamazsın bahse girerim
***
Araya koskoca dağlar girse de
Hiç sonu olmayan yollar girse de
Bir değil bin aşık seni sevse de
Beni seçeceksin bahse girerim
***
Araya koskoca dağlar girse de
Hiç sonu olmayan yollar girse de
Bir değil bin aşık seni sevse de
Beni seçeceksin bahse girerim
***
Bu aşka elveda ettim desende
Bir daha geri dönmem desende
Dört kitap üstüne yemin etsen de
Bana döneceksin bahse girerim
***
Bu aşka elveda ettim desende
Bir daha geri dönmem desende
Dört kitap üstüne yemin etsen de
Bana döneceksin bahse girerim
***
Araya koskoca dağlar girse de
Hiç sonu olmayan yollar girse de
Bir değil bin aşık seni sevse de
Beni seçeceksin bahse girerim
***
Araya koskoca dağlar girse de
Hiç sonu olmayan yollar girse de
Bir değil bin aşık seni sevse de
Beni seçeceksin bahse girerim
***
Araya koskoca dağlar girse de
Hiç sonu olmayan yollar girse de
Bir değil bin aşık seni sevse de
Beni seçeceksin bahse girerim
-
Ne aşktan anlarsın ne de sevgiden
Duygular göç etmiş sanki kalbinden
Çok şükür kurtuldum senin elinden
Senin gibi sevgili düşman başına
***
İstemem artık senin sevgini
Sevdiğime pişman ettin sen beni
Al da başına çal güzelliğini
Senin gibi sevgili düşman başına
***
Ne sevdiğin belli ne de sevmediğin
Ne güldüğün belli ne de gülmediğin
Mutluluk yerine hep çile verdin
Senin gibi sevgili düşman başına
-
Yanlız kaldık odada
Ateş yandı sobada
Yine kapı çalındı
Eremedik murada
Farketmez farketmez
Bu araba buraya park etmez
***
Yine kaldım ortada
Duman tütmez bacada
Bana burun kıvıran
Anan yansın sobada
Farketmez farketmez
Bu araba buraya park etmez