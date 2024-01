Cengiz Kurtoğlu

Olmaz ki bu kadarda olmaz ki Yalnızlık yaşayamam ki Bir ömür böylemi geçecek Tanrım Kimsesiz yaşayamam ki *** Uykusuz gecelerim Yüreğimde hasretin Hiç dinmiyor gittin gideli *** Yokluğun öyle zor ki Zaman duruyor sanki Hiç geçmiyor gittin gideli Of, of, of *** Vurdun gittin severken durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken durma yeter geri gel Yaşarken öldürdün canım giderken Of, of, of, of *** Yetmez ki buna gücüm yetmez ki zamanla yarışamam ki Hep beni beni mi bulacak Tanrım hasrete alışamam ki *** Sorgusuz sualsizce gözlerimde gizlice Yaş dinmiyor gittin gideli Özlemek öyle zor ki dünya küçüldü sanki Dar geliyor gittin gideli Of, of, of *** Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Yaşarken öldürdün canım giderken Of, of, of, of *** Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken