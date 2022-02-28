Gözlerin Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tanrı böyle istemiş
Sevilmekmiş kaderin
Tanrı böyle istemiş
Sevilmekmiş kaderin
***
Göreni aşık etmiş
Senin güzel gözlerin
Göreni aşık etmiş
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
***
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Ne aşklar tatmadı ki
Sevdaya salmadı ki
Ne aşklar tatmadı ki
Sevdaya salmadı ki
***
Kimleri yakmadı ki
Senin güzel gözlerin
Kimleri yakmadı ki
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
***
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
Başka bir dünya gibi
Mutlu bir rüya gibi
***
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
Bitmeyen sevda gibi
Senin güzel gözlerin
***
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
Gözlerin, gözlerin
Senin güzel gözlerin
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Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Dallarda, çiçeklerde
Dallarda, çiçeklerde
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
En güzel duygularda,
En güzel şarkılarda,
Bir sen birde ben
Bir sen birde ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
***
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
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Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı
Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım
Demek ki bir aşkta böyle bitiyor
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Madem görüşmemiz imkansız artık
Sevgilim bir tanem allahaısmarladık
Şöyle gözlerine son defa bakıp
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
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Hep böyle gururla gezerim sanma
Senin de boynunu bükenler olur
Her zaman ağlatıp gülerim sanma
Zulmüne karşılık verenler olur
***
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün senide yakanlar olur
***
Bakma ben sevgine çok kıymet verdim
Ağlattın kahrettin yine de sevdim
Kendini bulunmaz güzel zannettin
Senide bırakıp gidenler olur
***
O taştan yüreğin yıkılır gider
Vefasız gözlerin birini sever
Ne gururun kalır ne zulmün yeter
Görürsün senide yakanlar olur
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