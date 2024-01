Cengiz Kurtoğlu

Gözü yaşlı hali perişan yaşıyorum Sarhoş biriyim her akşam Gözüm yaşlı, halim duman, İçiyorum her akşam *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum *** Seviyorum dünyalar kadar, Bekliyor şu gözler seni hep arar Bir gün geleceğim yanı başına, Bırakma beni bir başıma Bir gün geleceğim yanı başına Bırakma beni tek başıma Seni sensiz yaşarken, *** Her akşam ağlıyorum, Resmine bakıp öpüyorum