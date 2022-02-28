Gözü Yaşlı Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Gözü Yaşlı
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Gözü yaşlı hali perişan yaşıyorum
Sarhoş biriyim her akşam
Gözüm yaşlı, halim duman,
İçiyorum her akşam
***
Her akşam ağlıyorum,
Resmine bakıp öpüyorum
***
Seviyorum dünyalar kadar,
Bekliyor şu gözler seni hep arar
Bir gün geleceğim yanı başına,
Bırakma beni bir başıma
Bir gün geleceğim yanı başına
Bırakma beni tek başıma
Seni sensiz yaşarken,
***
Her akşam ağlıyorum,
Resmine bakıp öpüyorum