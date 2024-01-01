Cengiz Kurtoğlu

Gücüme Gidiyor Dün akşam şöyle bir maziye daldım da Aklıma ilk gelen yine sen oldun Her bir hatırada gözlerim dolsa da İçimi en çok yakan yine sen oldun *** Yokluğun hâlâ gücüme gidiyor Ateşin hâlâ canımı yakıyor Gözlerim hâlâ yollara bakıyor Ayrılık azabı sebebim oluyor *** Bu hasret bir gün diner mi söyle Bu yalnızlık bir gün biter mi böyle Bu yangın bir gün söner mi söyle Çileyi ömrüme katan sen oldun

Canın Sağolsun Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun

Aşk Sokağı Öyle bir sevdanın içine düştüm Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim Öyle bir aşk ile yanıyorum ki Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim *** O leyla ben mecnun gibi severken Ne oldu bir anda bu sona neden Bu aşkın en güzel mevsimindeyken Görmedim hiç bahar görmedim neden *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terkedildim demeye dilim varmadı

Yaranamadım Suç bende değil Bende yok kabahat Yastığa başımı koyduğumda Vicdanım rahat *** Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün Bana bu ceza niye bilemedim Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni Kadere değil, sana boyun eğdim *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Suç bende değil Bende yok kabahat Yastığa başımı koyduğumda Vicdanım rahat *** Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün Bana bu ceza niye bilemedim Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni Kadere değil, sana boyun eğdim *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım *** Ne hata yaptım ben, anlayamadım Bir türlü kendimi anlatamadım Çırpındım, uğraştım, hep savaştım Ama ben sana hiç yaranamadım

Sevda Yüklü Kervanlar Sevda yüklü kervanlar Senin kapından geçer Aşk şarabını içenler Yârin derdine düşer *** Bu han garip yatağı Bülbül derdimin ortağı Aşkın söyletir beni feryat feryat Dilin söyletir beni feryat feryat *** Aşkın ne zor şeymiş Düşmeden bilemedim Eller erdi murada Ben murada eremedim

Dönmeyecek Yüreğimden atamadım seni Bir görseydin bu haldeyken beni Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek *** Uzaktasın şimdi sen yaban elde Bil ki gönlüm cehennemde çölde Geçen her gün umutlarım kırılır Sanki dünya bu başıma yıkılır *** Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime *** Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek

Geçmiyor Zamanlar Hasretin başımda duman Bu ayrılık ölümden yaman Gittiğin o günden beri Evim yurdum oldu viran *** Geçmiyor zamanlar Bitmiyor yangınlar Aşkıma kıyan yar nerde Verilen sözlerin yalancı gözlerin Sahibi şimdi nerde *** Her kapı çalındığında Her adın anıldığında Aşkımız sorulduğunda Boynum bükük kalıyor

Canana Doyulur Mu Tatlı dile güler yüze Doyulur mu doyulur mu Aşk ile bakışan göze Doyulur mu doyulur mu *** Doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Hem bahara hem yaza Yarin ettikleri naza Yâr aşkına çalan saza Doyulur mu doyulur mu

Beyaz Meleğim Tanırsın beni hain sevgili Hayallerim vardı seninle ilgili Tam aşkı buldum derken Gittin dönüşün yok şimdi *** Kaldık yarı yolda çok mutluyuz derken Bilmem hangi sebep aldı seni benden Çok acı çekiyorum sensiz seninleyken Ah bir çıkabilsen hasret denizinden *** Geri dönemez misin bana söyle meleğim Yaralarımı saran beyaz meleğim Ölüyorum ah yavaş yavaş eriyor bedenim Bu kanayan aşk senin büyük eserin