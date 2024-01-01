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7/24 Dinle Hiç Aklıma Gelmemişti

Hiç Aklıma Gelmemişti Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Hiç Aklıma Gelmemişti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Hiç Aklıma Gelmemişti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hiç Aklıma Gelmemişti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Hiç Aklıma Gelmemişti

  • Gülümse

  • Yasak Aşk

  • Dağlar (Unutmak Kolay mı?)

  • Sana Gelirim

  • Çok Seviyorum

  • Hiç Aklıma Gelmemişti

  • Neden (Ne Diyeceğim)

  • Dayanamazsın (Sen Hep Benimsin)

  • Güler Geçersin

  • Hele Gel

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