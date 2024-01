Cengiz Kurtoğlu

Ellerini tuttuğumda Gözlerine baktığımda Tatlı sözler duyduğumda Uçuyor uçuyor uçuyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım *** Bu aşk yasak olsa bile Dilden dikle düşse bile Yılda bir kez görsem bile Seviyor seviyor seviyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım

yaşamak yaşamak bu mu yaşamak cehennem derdiyle her gün kahrolmak Allahım bu canı sen vermedin mi kuruyan bir dala döndürmedin mi *** neden neden neden çileler neden Yengeç kadını, Aslan erkeği, uyuml... neden neden neden çileler neden *** yazıktır yazıktır inan yazıktır bir kula bu kadar zulüm yazıktır her suçun bedeli mahşer değilse yaşarken çektiğim çileler neden *** neden neden neden çileler neden neden neden neden çileler neden

Çıkıp geliver bu akşamüstü bana Çıkıp geliver bu akşamüstü bana Neler neler neler (Neler neler neler) Diyeceğim bilsen sana (Diyeceksin bilmem bana) *** Neler neler neler (Neler neler neler) Diyeceğim bilsen sana (Diyeceksin bilmem bana) *** Belki de (Bir yemin mi) İhtimal (Kim bilir) Bir Allah bir ben bilirim *** Belki de (Bir niyet mi) İhtimal Kim bilir *** Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel *** Belki de çok kısa bir sual olacak Sevinçten belki o an kalbim duracak *** Belki de çok kısa bir sual olacak Sevinçten belki o an kalbim duracak *** Bir yeminden belki bir ömür doğacak (Bir sual mi) Belki de (Bir yemin mi) İhtimal (Kim bilir) Bir Allah bir ben bilirim *** Belki de (Bir niyet mi) İhtimal (Kim bilir) *** Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel *** Bekletme beni, çık gel, koş gel, tez gel bana Neler neler neler (Neler neler neler) Diyeceğim bilsen sana (Diyeceksin bilmem bana) *** Neler neler neler (Neler neler neler) Diyeceğim bilsen sana (Diyeceksin bilmem bana) *** Belki de (Bir yemin mi) İhtimal (Kim bilir) Bir Allah bir ben bilirim *** Belki de (Bir niyet mi) İhtimal (Kim bilir) *** Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel *** Belki de çok kısa bir sual olacak Sevinçten belki o an kalbim duracak *** Belki de çok kısa bir sual olacak Sevinçten belki o an kalbim duracak *** Bir yeminden belki bir ömür doğacak (Bir sual mi) Belki de (Bir yemin mi) İhtimal (Kim bilir) Bir Allah bir ben bilirim *** Belki de (Bir niyet mi) İhtimal (Kim bilir) *** Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel Benimle evlenir misin