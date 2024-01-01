Cengiz Kurtoğlu

Geceler düşmandır bundan sonra bana Yaşamak artık haram sensiz buralarda Hayaller kurardık günlerce baş başa Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler