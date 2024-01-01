Hain Geceler Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Hain Geceler
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Geceler düşmandır bundan sonra bana
Yaşamak artık haram sensiz buralarda
Hayaller kurardık günlerce baş başa
Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
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