Cengiz Kurtoğlu

Hangi cennetten geldik Bu cehenneme Acılar hep bende Dertler hep bende Baltalar durmadı İndi göğsüme Bak bu devrilen Hayat ağacı benim *** Bir gün beni unut Her yalan gibi Adımı sokakta Tükür kan gibi Oysa yaşadıkça Bir çıban gibi İçinde sızlayan O sancı benim