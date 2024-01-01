Cengiz Kurtoğlu

-
Güvenmiştim, inanmıştım
O güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım
Ağlıyorum halime
***
Sen de bir gün seversen
Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı
Sen duygularımı
Çalan bir yalancısın
***
Hani sen benimdin
Hani gözbebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
Hani ben canındım,
Ekmeğin aşındım
Nerde sözlerin yalancı
-
Her yerinde hatıran
Her yerinde izlerin (hayalin) var
Özlemekten yoruldum
Sen geri dönmedin yar
Özlemekten yoruldum
Geri dönmedin yar
***
Yine aynı sahilde
Dinledim şarkımızı
Sanki bitmemiş gibi,
Yaşadım aşkımızı
***
Seni seven bu kalbin
Değerini bilmedin yar
Hasretinle yakarken (yanarken)
Buralara gelmedin yar
(Geri dönmedin yar)
***
Yine aynı sahilde…
-
Gözlerin ayrılık adresi sanki
Aşkıma ihanet beklemiyorum
Bu muydu sevdanın payına düşen
Ben seni gözümden sakınıyordum
***
Yaşamaksa yaşanılır
Kader buysa katlanılır
Bende bir kaç hazin duygu
Kalleşliğin sende kalır
***
Yalancı baharın yalan çiçeği
Vefasızlık senin meziyetinmiş
Sen beni bırakıp gidiyorsun ya
İnsanlığın seni çoktan terk etmiş
***
Yolunda harcarken
Bütün ömrümü
Sende görmek varmış
Zalim zulmünü
***
Yaşamaksa yaşanılır
Kader buysa katlanılır
Bende bir kaç hazin duygu
Kalleşliğin sende kalır
-
Anılarım bir bir tükendi soldu
O gidişin beni kalbimde vurdu
Dayanamam yokluğuna unutamam ki
Mevsimler geçti gönlümü avutamam ki
***
Var mı söyle, var mı söyle
Benim gibi deli yürek
Var mı söyle, var mı söyle
Ömür boyu sevecek
***
Geçmez oldu, günlerim geçmez oldu
Dinmez oldu acılar, dinmez oldu
Yaşayamam sensiz olmaz dayanamam ki
Mevsimler geçti gönlümü avutamam ki
***
Var mı söyle, var mı söyle...
-
Ömrümden dökülüp gittiniz bir bir
Meçhulde durdunuz zalim dostlarım
Gençliğim sizinle düştü yollara
Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım
***
Boynuma dertlerden kolye taktınız
En güzel yıllarımı yakıp, yıktınız
Bana bir mutlu an bırakmadınız
Gönlümü yordunuz zalim dostlarım
***
Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım
Gönlümü yordunuz zalim dostlarım
Hatır mı sordunuz zalim dostlarım
Canımı aldınız zalim dostlarım
***
Ne ümit, ne heves kaldı gülmeye
Darıldım şansıma, küstüm kadere
Çileli hayatım geçti boş yere
Hatır mı sordunuz zalim dostalarım
***
Gözümden sel gibi döküldü yaşım
Şimdi bir virane bu dertli başım
Ne çıkar olmasın bir mezar taşım
Canımı aldınız zalim dostlarım
***
Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım
Gönlümü yordunuz zalim dostlarım
Hatır mı sordunuz zalim dostlarım
Canımı aldınız zalim dostlarım
-
Bir ateş gibi düştün yüreğime
Senin yangınlarınla tutuştum
Kalbim sana boyun eğdi eğeli
Sevdalandım ben, sana vuruldum
***
Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı
Ölümüne vurgunum ben sana
***
Ölümüne tutsak ölümüne sevdalı
Ölümüne vurgunum ben sana
***
Esirin oldum, kul, kölen oldum
Ben sana mahkum, aşığınım oldum
Yanıyor yüreğim, vuruldum
***
Esirin oldum, kul, kölen oldum
Ben sana mahkum, aşığın oldum
Yanıyor yüreğim, vuruldum
***
Biliyorsun seni çok sevdiğimi
Bu canımı uğruna vereceğimi
Senin için herşeyden geçerim inan
Sen olmasan yanımda yaşayamam
***
Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı
Ölümüne vurgunum ben sana
***
Ölümüne tutsak, ölümüne sevdalı
Ölümüne vurgunum ben sana
***
Esirin oldum, kul kölen oldum
Ben sana mahkum, aşığın oldum
Yanıyor yüreğim, vuruldum
***
Esirin oldum, kul, kölen oldum
Ben sana mahkum, aşığın oldum
Yanıyor yüreğim, vuruldum
-
Sevgisiz kalmışım gülüm soluyor
Gözlerim yaşlarla doluyor
Sevgisiz kalmışım gülüm soluyor
Gözlerim yaşlarla doluyor
***
İlk aşkım sevgilim yoluna öldüğüm
Canımı verdiğim gelin oluyor
İlk aşkım sevgilim yoluna öldüğüm
Canımı verdiğim elin oluyor
***
Vefasızlar girdi senin kanına
O ben gibi sever mi Allah aşkına
Vicdansızlar girdi senin kanına
O ben gibi sever mi Allah aşkına
***
Gidersen ellere düşerim dillere
İnan kıyarım gülüm ben bu canıma
Gidersen ellere düşerim dillere
İnan kıyarım gülüm ben bu canıma
***
Adımı sormayın kader desinler
Sevdi bu kalbim nerden bilsinler
Adımı sormayın kader desinler
Sevdi bu kalbim nerden bilsinler
***
İlk aşkım sevdiğim yoluna öldüğüm
Canımı verdiğim gelin oluyor
İlk aşkım sevdiğim yoluna öldüğüm
Canımı verdiğim elin oluyor
***
Vefasızlar girdi senin kanına
O ben gibi sever mi Allah aşkına
Vicdansızlar girdi senin kanına
O ben gibi sever mi Allah aşkına
***
Gidersen ellere düşerim dillere
İnan kıyarım gülüm ben bu canıma
Gidersen ellere düşerim dillere
İnan kıyarım gülüm ben bu canıma
-
İçimde bir ümit var onun için burdayım,
Belki gelirsin diye senin için burdayım
Vakit çok geç olsa da gönlüm mahzun kalsa da,
Yine aynı masada senin için burdayım
***
Burada izlerin var
Islanmış gözlerin var
Verdiğin sözlerin var
Onun için burdayım
***
İnan ki sensiz canım mutluluğa düşmanım,
Affet beni pişmanım demek için burdayım
Elini elime alıp öylece bir an kalıp,
Sana son kez sarılıp ölmek için burdayım
***
Burda izlerin var...
-
Gözüme doldukça hasret bulutu
Akan bir damlamı kurutamam ki
Ömrümden alsan da yarınlarımı
Ben seni ecelle bir tutamam ki
***
Her yerde sen varsın her nefeste sen
Her adım aşkıma duadır benden
Bir canım kaldı al götür istersen
Ben seni ölsem de
Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki
***
Ben sensiz yaşamam bunu bilirim
Her şeyden daha çok seni severim
Sen çağır mahşerden koşar gelirim
Hayalle gönlümü avutamam ki
***
Her yerde sen varsın her nefeste sen
Her adım aşkıma duadır benden
Bir canım kaldı al götür istersen
Ben seni ölsem de
Unutamam ki, unutamam ki, unutamam ki
-
Gittiğin yer çok mu güzel
Yar dönmedin bir türlü
Hangi acı böyle sürer
Hiç dinmedi bir türlü
***
Unutmayı istemedim
Hala gönlümdesin sen
Ne zor şeymiş ayrı kalmak
İnan hasretimsin sen
***
Yalan mıydı yalan mıydı
İkimizde sevmedik mi
Hasret bizi ayıramaz
Ayıramaz demedik mi
***
Gelecekse senden gelsin,
Bana tüm kötülükler
Gözlerin aklımdan gitmez
Gülüşün ömre bedel
***
Unutmayı istemedim...