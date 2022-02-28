Hani Sen Benimdin Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Hani Sen Benimdin
Tüm Şarkıları
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Güvenmiştim, inanmıştım
O güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım
Ağlıyorum halime
***
Sen de bir gün seversen
Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı
Sen duygularımı
Çalan bir yalancısın
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Hani sen benimdin
Hani gözbebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
Hani ben canındım,
Ekmeğin aşındım
Nerde sözlerin yalancı