Cengiz Kurtoğlu

Sonunda kaybettim ben umudumu Başıma gelmeyen kalmadı benim Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Bir zalimi sevdim şimdi el oldu Güvendiğim dostlar beni unuttu Çekilmez çileler hep beni buldu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu