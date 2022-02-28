Aşk Baha'ne Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Aşk Baha'ne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aşk Baha'ne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Baha'ne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Aşk Baha'ne
-
Sonunda kaybettim ben umudumu
Başıma gelmeyen kalmadı benim
Hayatımı yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Doğuştan şansım yok benim yazım bu
Böyle tükenecek ömrümün yolu
Her anim her günüm acıyla dolu
Hayatimi yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Bir zalimi sevdim şimdi el oldu
Güvendiğim dostlar beni unuttu
Çekilmez çileler hep beni buldu
Hayatimi yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
***
Doğuştan şansım yok benim yazım bu
Böyle tükenecek ömrümün yolu
Her anim her günüm acıyla dolu
Hayatımı yazsam roman olurdu
Gençliğimi yazsam roman olurdu
Yaşantımı yazsam roman olurdu
-
Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda
Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi?
Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca
Deliren o ben gitti yerine kim geldi?
***
Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır
Herkese gösterdin, için ezilmedi mi?
Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı
Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi?
Yaptığını beğendin mi?
***
Bundan sonra beni senden korumam gerek
Kaybedip izimi gitmem gerek
***
Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at
***
Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at
***
Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda
Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi?
Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca
Deliren o ben gitti yerine kim geldi?
***
Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır
Herkese gösterdin, için ezilmedi mi?
Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı
Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi?
Yaptığını beğendin mi?
***
Bundan sonra beni senden korumam gerek
Kaybedip izimi gitmem gerek
***
Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at
***
Yeni bir yerde yeni bir hayat
Kalp cesur biraz hoyrat
Kırıklarımı sarmaladım
Tanrım kaderime bir el at
-
Yoktun yokluğunda üzüldüm biraz
Oysa en çok seni ezberlemiştim
Baktım saatlere geçmiyor zaman
Ben kimseyi böyle özlememiştim
***
Ben ki bu kış bi kaç kitap okurum
Önemli cümleleri sana çizerek
Ben ki gittiğini de unuturum
Çünkü iyi gelir böyle düşünmek
***
Belki seni çok da unutmalıydım
Başka şehirlere taşınmalıydım
Kaldırıp düşlerimi uykularımdan
Yeniden hayata karışmalıydım
***
Ya da ben seni çoktan unutmalıydım
Başka şehirlere taşınmalıydım
Kaldırıp düşlerimi uykularımdan
Yeniden hayata karışmalıydım
-
Hem baharım hem kışımsın
Sen akmayan gözyaşımsın
İçimde kal gitme diye
Ağlamadım seni
Ağlamadım seni
***
Seni benden aldın mı şimdi?
Yüreğimi dağladın mı şimdi?
Benden uzakta, aşk yalanında
Başka kollarda kaldın mı şimdi?
***
İstemem, duymayayım
İstemem, bilmeyeyim
Dayanamam, söyleyeyim
Başkasıyla seni
Öleyim de görmeyeyim
***
İstemem, duymayayım
İstemem, bilmeyeyim
Dayanamam, söyleyeyim
Başkasıyla seni
Öleyim de görmeyeyim
***
Her şey bitti, biliyorum
Sorsan hesapta yaşıyorum
Aslında her gün ölüyorum
Yokluğundan beri
Yokluğundan beri
***
Seni benden aldın mı şimdi?
Yüreğimi dağladın mı şimdi?
Benden uzakta, aşk yalanında
Başka kollarda kaldın mı şimdi?
***
İstemem, duymayayım
İstemem, bilmeyeyim
Dayanamam, söyleyeyim
Başkasıyla seni
Öleyim de görmeyeyim
***
İstemem, duymayayım
İstemem, bilmeyeyim
Dayanamam, söyleyeyim
Başkasıyla seni
Öleyim de görmeyeyim
***
Başkasıyla seni
Öleyim de görmeyeyim
-
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
***
Artık savrulup gitsen de rüzgara
Ağla mazidir şimdi senin olan
Artık savrulup girsen de rüzgara
Ağla mazidir şimdi senin olan
***
Yaralı, yaralı, yaralı kalbim...
***
Dokunduğun el yalan, sakındığın gül yalan
Sel akar kum olur geriye kalan!
***
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
Ağla yaralı kalbim hepsi yalan
Ağla bir avuç küldür elde kalan
-