Cengiz Kurtoğlu

Hayatımı Yazsam Sonunda kaybettim ben umudumu Başıma gelmeyen kalmadı benim Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Bir zalimi sevdim şimdi el oldu Güvendiğim dostlar beni unuttu Çekilmez çileler hep beni buldu Hayatimi yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu *** Doğuştan şansım yok benim yazım bu Böyle tükenecek ömrümün yolu Her anim her günüm acıyla dolu Hayatımı yazsam roman olurdu Gençliğimi yazsam roman olurdu Yaşantımı yazsam roman olurdu

Tanrım Kaderime Bir El At Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dakika sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Seni kıskanmaktan vazgeçtiğim anda Bir yabancı gibi olursun bana demedim mi? Bak şimdi o beş dak'ka sesini duymayınca Deliren o ben gitti yerine kim geldi? *** Bir saadet bir felaketle nasıl sonuçlanır Herkese gösterdin, için ezilmedi mi? Bak şimdi o gözlerinsiz bir hayatı Düşünmeyen o ben gitti yerine kim geldi? Yaptığını beğendin mi? *** Bundan sonra beni senden korumam gerek Kaybedip izimi gitmem gerek *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at *** Yeni bir yerde yeni bir hayat Kalp cesur biraz hoyrat Kırıklarımı sarmaladım Tanrım kaderime bir el at

Unutmalıydım Yoktun yokluğunda üzüldüm biraz Oysa en çok seni ezberlemiştim Baktım saatlere geçmiyor zaman Ben kimseyi böyle özlememiştim *** Ben ki bu kış bi kaç kitap okurum Önemli cümleleri sana çizerek Ben ki gittiğini de unuturum Çünkü iyi gelir böyle düşünmek *** Belki seni çok da unutmalıydım Başka şehirlere taşınmalıydım Kaldırıp düşlerimi uykularımdan Yeniden hayata karışmalıydım *** Ya da ben seni çoktan unutmalıydım Başka şehirlere taşınmalıydım Kaldırıp düşlerimi uykularımdan Yeniden hayata karışmalıydım

Aşk Yalanı Hem baharım hem kışımsın Sen akmayan gözyaşımsın İçimde kal gitme diye Ağlamadım seni Ağlamadım seni *** Seni benden aldın mı şimdi? Yüreğimi dağladın mı şimdi? Benden uzakta, aşk yalanında Başka kollarda kaldın mı şimdi? *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** Her şey bitti, biliyorum Sorsan hesapta yaşıyorum Aslında her gün ölüyorum Yokluğundan beri Yokluğundan beri *** Seni benden aldın mı şimdi? Yüreğimi dağladın mı şimdi? Benden uzakta, aşk yalanında Başka kollarda kaldın mı şimdi? *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** İstemem, duymayayım İstemem, bilmeyeyim Dayanamam, söyleyeyim Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim *** Başkasıyla seni Öleyim de görmeyeyim