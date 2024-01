Cengiz Kurtoğlu

Yüreğimde ateşimsin hiç batmayan güneşimsin Hislerimi anlatamam sen benimsin her şeyimsin Aldığım her nefesimsin yanımdayken hasretimsin Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin *** Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim *** Yaşamaya döndürensin şu yüzümü güldürensin Mutluluğu tattıransın sen benimsin her şeyimsin Aldığım nefesimsin yanımdayken hasretimsin Ben sevginde huzur buldum sen benimsin her şeyimsin *** Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim Seven benim, seven benim deli gibi seven benim Hayat yalnız senle güzel aşkın için ölen benim