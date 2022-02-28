Cengiz Kurtoğlu

Heves Mi Kaldı Bu aşkın alevini küle döndürdün Yüreğimi yakacak ateş mi kaldı Sen de beni terk edip gittikten sonra Yarınıma doğacak güneş mi kaldı *** Güzel derlerdi çocukken aşka Sanki uçarmış tutulan aşka Anlatılanlar başka yaşanan başka Bir daha sevmek için heves mi kaldı *** O eski hatıralar rahat bırakmaz Hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz Huzurla aldığım bir nefes mi kaldı *** Güzel derlerdi çocukken aşka Sanki uçarmış tutulan aşka Anlatılanlar başka yaşanan başka Bir daha sevmek için heves mi kaldı

Artist Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi Belki düzelir diye, bekledim senelerce *** Sensiz olamam sanma bittin bile baksana Orda burada konuşma artistlik yapma bana *** Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen *** Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu İnandım kandım sana artistlik yapma bana