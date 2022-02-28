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7/24 Dinle Kırmızı Kurdele

Kırmızı Kurdele Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Kırmızı Kurdele şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Kırmızı Kurdele şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırmızı Kurdele sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Kırmızı Kurdele

  • Heves Mi Kaldı

  • Artist

  • Aşık Olmak İstemiyorum

  • Vazgeçmeseydin Keşke

  • Armağan

  • Aynaların Ardından

  • Fani Dünya

  • Ne Yapardım Live

  • Tabancamın Sapını Live

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