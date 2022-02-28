Kırmızı Kurdele Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Kırmızı Kurdele
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Bu aşkın alevini küle döndürdün
Yüreğimi yakacak ateş mi kaldı
Sen de beni terk edip gittikten sonra
Yarınıma doğacak güneş mi kaldı
***
Güzel derlerdi çocukken aşka
Sanki uçarmış tutulan aşka
Anlatılanlar başka yaşanan başka
Bir daha sevmek için heves mi kaldı
***
O eski hatıralar rahat bırakmaz
Hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz
Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz
Huzurla aldığım bir nefes mi kaldı
***
Güzel derlerdi çocukken aşka
Sanki uçarmış tutulan aşka
Anlatılanlar başka yaşanan başka
Bir daha sevmek için heves mi kaldı
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Çok şımarttım ben seni, hep kandırdım kendimi
Belki düzelir diye, bekledim senelerce
***
Sensiz olamam sanma bittin bile baksana
Orda burada konuşma artistlik yapma bana
***
Gözlerindi ilk gülen, sen değildin ilk giden
Beni yıkıp da geçen artist misin nesin sen
***
Maalesef zaman doldu bu laflara karnım doydu
İnandım kandım sana artistlik yapma bana
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Saklarsam gözlerimi, ona baksam ne olur belki de kaybolurum
Güneşle parıldayan saçlarını görmezsem belki de kurtulurum
***
Değerse elin elime, tenin tenime belki de tutuşurum
Bunun yolundan geçmezsem bir daha belki de unuturum
***
Aah ben geceye aşık oldum, ona değil
Aay ışığına aşık oldum, ona değil
İstemiyorum, istemiyorum onu görmek aşık olmak istemiyorum
Umutsuz gündüzler, kapkara geceler aşık olmak istemiyorum
(Bir daha da istemiyorum)
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