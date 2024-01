Cengiz Kurtoğlu

Hasretinden düğüm düğüm Çözülmüyor gecelerim *** Dertlerimi anlatmaya Yetmiyor ki hecelerim *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi Yaktı yıktı kül eyledi *** İnan böyle sensiz olmaz Yokluğuna can dayanmaz *** Hasretinle yanar gönlüm Aşk acısı unutulmaz *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi *** Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zorda Bu dert beni deli eyledi