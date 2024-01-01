Cengiz Kurtoğlu

Kabul Edemem Bana bir şeyler mi söyle diyorsun Sana sevgilimden başka söz demem Seninle yalnız biz dostuz diyorsan Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu söyle Selin önünde set durur mu söyle Sevenler hiç kardeş olur mu söyle Senin dostluğunu kabul edemem *** Bir şarkı duyarız dünü anarız Bir gülün yüzünden aşka yanarız Sevip sevilmeden nasıl yaşarız Senin dostluğunu kabul edemem *** Sulanan çiçekler kurur mu söyle Selin önünde set durur mu söyle Sevenler hiç kardeş olur mu söyle Senin dostluğunu kabul edemem

Gelin Etmişler Beyaz gelinliği giymiş üstüne Ne güzel yakışmış esmer tenine Siyah sürmeleri çekmiş gözüne Yarimi ellere gelin etmişler *** Beline al kuşağı takacaklar Başına liralar asacaklar Ellerine kınalar yakacaklar Yarimi ellere gelin etmişler *** Suratını asmış gülmek istemez Düşünür derdini kimseye demez Evini bırakıp gitmek istemez Yarimi ellere gelin etmişler

Sensiz Yaşamak Ben sensiz cennette yaşamaktansa Senle cehennemde yanmak isterim Kalbim senin için çarpmayacaksa Bir ömür gönülsüz kalmak isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim *** Terk edip gidersen yalnız başına Bil ki çok yaşamam ölür giderim Neylerim sonra ben sensiz kalbimi Söküp bin parçaya bölmek isterim *** Sana bağlamışım tüm umudumu Sen verdin sen alma tüm huzurumu Ellerin olup da bükme boynumu Ben seni hep benim bilmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim Seninle yaşayıp ölmek isterim

Senden Bir Hatıra Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım Demek ki bir aşkta böyle bitiyor Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Madem görüşmemiz imkansız artık Sevgilim bir tanem allahaısmarladık Şöyle gözlerine son defa bakıp Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım

Bizim Şarkımız Sensiz kalbim sanki deli Gülmez yüzüm sen gideli Dinle güzeller güzeli İşte bu bizim şarkımız *** Sensiz kalbim sanki deli Gülmez yüzüm sen gideli Dinle güzeller güzeli İşte bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Bu şarkı senin eserin İnan ki boş hala yerin Belki yoktur hiç haberin Dinle bu bizim şarkımız *** Bu şarkı senin eserin İnan ki boş hala yerin Belki yoktur hiç haberin Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de düşmeyecek Dinle bu bizim şarkımız *** Şarkımız hiç bitmeyecek Herkes bunu söyleyecek Dillerden de bitmeyecek Dinle bu bizim şarkımız

Küllenen Aşk Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Beni terk edipte gittiğin halde Sana intizara kıyamıyorum *** Benim kadar sevene rastlamadıysan Dertlere çare bulamadıysan Gittiğin yerlerde garip kaldıysan Geri dön... O eski yerimizde beklerim seni Üzülme sevgilim affettim seni *** Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi Eskiden volkandım kül oldum şimdi En büyük aşkımdın el oldun şimdi Sana intizara kıyamıyorum

Musalla Taşı Dünyada biricik sevdiğim sendin Kaderi yenip de evlensek derdin Gelinlik yerine kefeni giydin Kucakladı seni musalla taşı Gariban bırakıp beni terk etti Kucakladı beni musalla taşı *** Aşkınla kahroldum döndüm deliye Gözyaşlarım bana senden hediye Razıydım seninle her türlü derde Bana yuva oldu musalla taşı *** Kara kaş, kara göz şimdi nerede Umudum yarınım kaldı geride Ben artık neyleyim onsuz alemde Beni de kucakla musalla taşı *** Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı *** Son yolculuk için çakılmış kasa Ne olur son defa kalkıp bir baksa Çark böyle dönüyor, değişmez yasa Kaderin yazgısı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı

Hangi Cennetten Geldik Hangi cennetten geldik Bu cehenneme Acılar hep bende Dertler hep bende Baltalar durmadı İndi göğsüme Bak bu devrilen Hayat ağacı benim *** Bir gün beni unut Her yalan gibi Adımı sokakta Tükür kan gibi Oysa yaşadıkça Bir çıban gibi İçinde sızlayan O sancı benim

Aşkımız İçin Aydınlandı dünyam sensin güneşim Bülbül güle konar aşkımız için Bir çeşme yaptırdım sevgiden taşı Mutluluk akıtır aşkımız için *** Ver kalbini avucumda tutayım Sevda çiçeğinden bir taç yapayım Bakışın bir bade doldur içeyim Boşalsın kadehler aşkımız için *** Aşk şarkımız gönüllere yazıldı İnledi nağmeler sazlar çalındı Kalbimin içinde bir yol açıldı Coşup gelir sevgim aşkımız için

Okul Yılları O kuytu köşede beklerdim seni Elinde kitaplar koşardın bana Tertemiz duygular kaplardı bizi Hiç unutulur mu okul yılları *** Sana verdiğim o güller belki de Bir kitap içinde hala duruyor İnsan yaşlansa da unutamıyor Hiç unutulur mu okul yılları *** Sen gelince rüzgar, meltem eserdi Bir tek sözün bile ömre bedeldi Hele o gülüşün bir şaheserdi Hiç unutulur mu okul yılları