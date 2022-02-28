Hayatımı Yaşıyorum Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Hayatımı Yaşıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Hayatımı Yaşıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayatımı Yaşıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Hayatımı Yaşıyorum
-
Bana bir şeyler mi söyle diyorsun
Sana sevgilimden başka söz demem
Seninle yalnız biz dostuz diyorsan
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu söyle
Selin önünde set durur mu söyle
Sevenler hiç kardeş olur mu söyle
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Bir şarkı duyarız dünü anarız
Bir gülün yüzünden aşka yanarız
Sevip sevilmeden nasıl yaşarız
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu söyle
Selin önünde set durur mu söyle
Sevenler hiç kardeş olur mu söyle
Senin dostluğunu kabul edemem
-
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
***
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
***
Geceler sessiz, geceler sensiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran, geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sessiz, geceler sensiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran, geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
***
Ağlama gönül ağlama
Yârin yok dini imanı
Ağlama gönül ağlama
Yârin yok dini imanı
***
Geceler sessiz, geceler sensiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran, geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
-
Söyleyecek bir söz kalmadı artık
Elveda sevgilim elveda sana
Sonunda bizi de buldu ayrılık
Elveda bir tanem elveda sana
***
Söyleyecek bir söz kalmadı artık
Elveda sevgilim elveda sana
Sonunda bizi de buldu ayrılık
Elveda bir tanem elveda sana
***
Sendeki resmimi yırtabilirsin
Kalbinden aşkımı atabilirsin
Beni de maziye katabilirsin
Elveda sevgilim elveda sana
***
Sendeki resmimi yırtabilirsin
Kalbinden aşkımı atabilirsin
Beni de maziye katabilirsin
Elveda elveda elveda sana
Elveda sevgilim elveda sana
Elveda bir tanem elveda sana
***
Bu aşkı burada bitiriyoruz
Bu sayfayı artık kapatıyoruz
Mendiller sallansın ayrılıyoruz
Elveda sevgilim elveda sana
***
Bu aşkı burada bitiriyoruz
Bu sayfayı artık kapatıyoruz
Mendiller sallansın ayrılıyoruz
Elveda sevgilim elveda sana
***
Sendeki resmimi yırtabilirsin
Kalbinden aşkımı atabilirsin
Beni de maziye katabilirsin
Elveda sevgilim elveda sana
***
Sendeki resmimi yırtabilirsin
Kalbinden aşkımı atabilirsin
Beni de maziye katabilirsin
Elveda sevgilim elveda sana
Elveda sevgilim elveda sana
Elveda sevgilim elveda sana
-
Karakolda ayna var ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir cevriyem
Sende kara sevda var
Morede fosforlum
Sende kara sevda var
***
Denizlerin kumuyum kumuyum
Balıkların puluyum
Aç koynunu ben geldim cevriyem
Bende Allah kuluyum
Morede fosforlum
Bende Allah kuluyum
-
Senden ayrılınca bitti dertlerim
Şimdi mutluluğu tadıyorum ben
Yıllarca boş yere çile çekmişim
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
***
Bir köle gibiydim senin yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Huzurluyum artık senden uzakta
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
***
Korkuyorum artık sevgi sezünden
Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden
Söz etmeyin bana eski günlerden
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
***
Bir köle gibiydim senin yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Huzurluyum artık senden uzakta
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
-
İçimdeki hisler isyan ederse
Kalbim kan ağlarken yüzüm gülerse
Ömrümün baharı kışa dönerse
Böyle sevgiliye isyan ederim
***
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yalan
Ben acı çekerken arkamdan gülen
Dostun böylesine isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim
***
Çok sevdiğim deli gibi sevmezse
Aşka benim gibi değer vermezse
Yolunu beklerken bana gelmezse
Böyle sevgiliye isyan ederim
***
Bağrıma bastığım çıkarsa yılan
Doğru bildiklerim olursa yılan
Ben acı çekerken arkamdan gülen
Dostun böylesine isyan ederim
Böyle sevgiliye isyan ederim
-
Yeni umutlarım yeni aşkım var
Artık mazi oldu eski anılar
Tatmamıştı gönlüm böyle duygular
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Onunla mutluluk doldu içime
Onunla bir dünya kurdum kendime
Gerçek seven buldum artık gönlüme
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Seviyor üzmüyor kırmıyor beni
O bana tattırdı gerçek sevgiyi
Söyle nasıl sevmem böyle birini
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Onunla mutluluk doldu içime
Onunla bir dünya kurdum kendime
Gerçek seven buldum artık gönlüme
Sana benzemeyen birini sevdim
-
-