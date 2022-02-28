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7/24 Dinle Duygu Efsanesi

Duygu Efsanesi Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Duygu Efsanesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Duygu Efsanesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duygu Efsanesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Duygu Efsanesi

  • Kadehi Şişeyi Kırarım

  • Aşığım Aşık

  • Ağlamam Ondan

  • Aşkımsın Sen

  • Duvardaki Resim

  • Gece Olunca

  • Gelin Olmuş Gidiyorsun

  • Hain Geceler

  • Tanrı İstemezse

  • Yıllarım

  • Yaralı(Yeter Yarap)

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