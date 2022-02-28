Duygu Efsanesi Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Duygu Efsanesi
-
Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin
Dostu arkadaşı kırarım bugün
Gözümde anılar canlandı yine
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara
Gençliğim gömüldü acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar
Sanki yalnız beni anlatıyorlar
Kaderin böylesi düşman başına
İnsan şaşırıyor dost bulmayınca
***
Kalbimden bir şeyler koparcasına
Kadehi şişeyi kırarım bugün
İçimden bir şeyler koparcasına
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara
Gençliğim gömülmüş acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
En büyük aşkımdan almışım yara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
-
Duysun cümle alem duysun tüm dünya
Sevdalandım dostlar aşığım aşık
***
Aradığım aşkı buldum sonunda
Seviyorum dostlar aşığım aşık
***
Aşığım aşığım aşığım aşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım aşık
***
Bir birinden güzel şimdi her günüm
Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün
***
Böyle bir sevdaya sizlerde düşün
Seviyorum dostlar aşığım aşık
***
Aşığım aşığım aşığım aşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım aşık
-
Böyle gözyaşı dökmezdim
Böyle eriyip gitmezdim
Sevdim diye kandırdı ya
Yıllarımı harcadı ya
Ondan ağlamam ondan
***
Yandım yandım ama ben ona değil
Yandım yandım ama hasrete değil
Sevda bitti oldu yalan
Canım dedim oldu yılan
Ondan ağlamam ondan
Duygularla oynadı ya
Beni böyle ağlattı ya
Ondan ağlamam ondan
***
Yazık nasıl da inandım
Yazık nasıl da aldandım
Gönlüm bunu hak etmiyor
Bu dert beni kahrediyor
Ondan ağlamam ondan
***
Yandım yandım ama ben ona değil
Yandım yandım ama hasrete değil
Sevda bitti oldu yalan
Canım dedim oldu yılan
Ondan ağlamam ondan
Duygularla oynadı ya
Beni böyle ağlattı ya
Ondan ağlamam ondan
-
Olur da bir gün beni terk edersen eğer
Son defa kapımı çal, çal da öyle git
Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret
İstersen beni de vur, vur da öyle git
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
***
Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker
Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner
Gidişin var ya beni, içten içe yıkar
Sen olmasan da hayalin bana yeter
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
-
Duvardaki resminle avunur gönlüm
Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin
Ne çabuk unutuldu nerde o sözün
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Bu dünyada en mutlu beni sen ettin
Mutluluk ikimizin diye beklettin
Ağlamaklı bir günde beni terk ettin
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
-
İçime doluyor sonsuz bir hüzün
Nedendir bilemem gece olunca
Aklıma geliyor o güzel yüzün
Bir garip olurum gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
sessizce ağlarım gece olunca
***
Son sözün çınlıyor kulaklarımda
Kalbimde feryatsın gece olunca
Sevmedim hiç neden böyle seveni
İçimde sızlarsın gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
sessizce ağlarım gece olunca
-
Gelin olmuş gidiyorsun
Bana veda ediyorsun
Sakın ağlama diyorsun
Ağlamamak elde değil
***
Saçlarında sırma telin
Neden sustu tatlı dilin
Dün benimdin bugün elin
Ağlamamak elde değil
***
Duvağına teller takıp
Dertli pınar gibi akıp
Gül yüzüne bakıp bakıp
Ağlamamak elde değil
***
Saçlarında sırma telin
Neden sustu tatlı dilin
Dün benimdin bugün elin
Ağlamamak elde değil
-
Geceler düşmandır, bundan sonra bana
Yaşamak artık haram sensiz buralarda
Hayaller kurardık, günlerce baş başa
Seni alıp götürdüler kaldım bir başıma
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi inanmazdım
Senden başka kimseyi yar sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar, hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar, hain geceler
-
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse insan ölmezmiş
Sen tanrı mısın beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Sesin için bir can bir can ölüyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
***
Senin için herkes kötü söylüyor
Söylemesi kolay birde bana sor
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı gel de bana sor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can bir can ölüyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
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