×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Gözlerin

Gözlerin Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Gözlerin

  • Kadehimi Sana Kaldırıyorum

  • Bir Sen Bir De Ben

  • Gözlerin

  • Senden Bir Hatıra

  • Yakanlar Olur

  • Böyle Ayrılamayız

  • Canıma Kadar

  • Aşkımız Bir Yalanmış

  • Sensiz Cennet

  • Hayret Ettim

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı