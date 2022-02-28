Avara Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Avara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Avara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Avara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İlk görüşte tutulmayı
Sen öğrettin inan bana
Şimdi sensiz korkuları
Yaşıyorum yana yana
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Kaderimsin kaderimsin
Sana tutkun kalacağım
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Alın yazım kaderimsin
Mümkünü yok kurtulmanın
***
Hiç bir zaman inanmazdım
Ne gönlüme ne de aşka
Beni benden alıp gittin
Arıyorum yana yana
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Kaderimsin kaderimsin
Sana tutkun kalacağım
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Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun
O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun
Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun
O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
***
Ah güzel geçersen bir elime çekerim seni yemine
Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun
Ah güzel geçersen elime çekerim seni yemine
Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
***
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
Karadır kaşların kara sineme açtın yara
Beni dünyada avara eden bin beter olsun
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Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime
Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime
***
Mümkündür cenneten kovulacağım
Bu işin sonunda
Yalnız seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
***
Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Bir tek seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Ayrılık ayının son haftası
Günlerden banane
Nereden aklıma geldiysen
Oraya git dedim gölgene
***
Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime
Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime
***
Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Yalnız seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
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Mümkündür cennetten kovulacağım
Eninde sonunda
Bir tek seni sevdim bu dünyada
Yalnız seni koca dünyada
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