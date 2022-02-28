Cengiz Kurtoğlu

İlk görüşte tutulmayı Sen öğrettin inan bana Şimdi sensiz korkuları Yaşıyorum yana yana *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Kaderimsin kaderimsin Sana tutkun kalacağım *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Alın yazım kaderimsin Mümkünü yok kurtulmanın *** Hiç bir zaman inanmazdım Ne gönlüme ne de aşka Beni benden alıp gittin Arıyorum yana yana *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Kaderimsin kaderimsin Sana tutkun kalacağım

Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Ah güzel geçersen bir elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun Ah güzel geçersen elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun