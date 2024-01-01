Yorgun Yıllarım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Yorgun Yıllarım
-
Aylar oldu, yıllar oldu haberin gelmedi
Senden uzak bu şehirde yalnızım şimdi
Yaralandım karalandım duyan olmadı
Bu sensizlik yordu beni dön kara gözlüm
***
Dünyayı verseler seni unutamam ki
Öyle alıştım sana sensiz uyuyamam ki
Ben doğdum doğalı senin sarhoşunum
Bunları kimseye anlatamam ki
***
Hasretinle yalnız kaldım viran oldu duygularım
Bir tek sana ihtiyacım var kara gözlüm
Yaralandım karalandım duyan olmadı
Bu sensizlik yordu beni dön kara gözlüm
***
Dünyayı verseler seni unutamam ki
Öyle alıştım sana sensiz uyuyamam ki
Ben doğdum doğalı senin sarhoşunum
Bunları kimseye anlatamam ki
-
Hem beni öldürdün hem bendeki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
-
Bir inat uğruna kıydın aşkımıza
Ellere sözüm yok tek suçlu sensin
Çiğnedin gururumu ayaklar altında
Buna da göz yumdum tek senin için
***
Sevenlerin kaderi böyle yazılmış
Açı çekmek bizim hayatımızmış
Günlerce yalvarıp ağlasam bile
Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış
***
Günlerimi verdim yıllarımı verdim
Hayatımı verdim yetmedi mi
Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın
Canımdan can aldın yetmedi mi
***
Yazık ettin bana olumsuz aşkıma
Biten sevdamızda tek suçlu sensin
Bana yaptığını unuttum sanma
Hiç sitem etmedim sırf senin için
***
Sevenlerin kaderi böyle yazılmış
Açı çekmek bizim hayatımızmış
Günlerce yalvarıp ağlasam bile
Bizim kaderimiz hep yalnızlıkmış
***
Günlerimi verdim yıllarımı verdim
Hayatımı verdim yetmedi mi
Sen aşkımı çaldın umutlarımı yıktın
Canımdan can aldın yetmedi mi
-
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse insan ölmezmiş
Sen tanrı mısın beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Sesin için bir can bir can ölüyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
***
Senin için herkes kötü söylüyor
Söylemesi kolay birde bana sor
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı gel de bana sor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can bir can ölüyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
-
Hasretinden düğüm düğüm
Çözülmüyor gecelerim
***
Dertlerimi anlatmaya
Yetmiyor ki hecelerim
***
Huzurum yok halim darda
Kimse gelmiyor imdada
Bu dünyada seven zorda
Bu dert beni deli eyledi
***
Huzurum yok halim darda
Kimse gelmiyor imdada
Bu dünyada seven zorda
Bu dert beni deli eyledi
Yaktı yıktı kül eyledi
***
İnan böyle sensiz olmaz
Yokluğuna can dayanmaz
***
Hasretinle yanar gönlüm
Aşk acısı unutulmaz
***
Huzurum yok halim darda
Kimse gelmiyor imdada
Bu dünyada seven zorda
Bu dert beni deli eyledi
***
Huzurum yok halim darda
Kimse gelmiyor imdada
Bu dünyada seven zorda
Bu dert beni deli eyledi
-
ÜMİTSİZ ÇARESİZ TÜM İNSANLARIN
DERTLERİNE DEVA ÇARE OLMUŞUM
YILLARCA KÖTÜYÜ İYİ BİLEREK
BEN KENDİ KENDİME HAYAL KURMUŞUM
***
CANDAN SEVENLERE
DOĞRU DİYENLERE
YÜREĞİNİ VERENLERE
DEVA OLURUM DERMAN OLURUM
YÜREĞİNİ VERENLERE
KURBAN OLURUM
***
İÇİNDE DUYGULAR BÜYÜR DAG OLUR
DAGLARI SEN BİLE TANIYAMAZSIN
UMUTSUZ YÜZLERE BAKAR KAHROLUR
GÖZÜNDE YAŞLARI SAKLAYAMAZSIN
-
YALNIZ AŞKIMIZ MI KAYBOLUP GİDEN
BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE
GELECEK GÜNLERİ HAYAL EDERKEN
BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE
***
SÜZÜLDÜ GÖZYAŞIM YANAKLARIMDA
ÇARESİZLİK GEZDİ DAMARLARIMDA
DÜNYA DURDU SANDIM GİTTİĞİN ANDA
BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE
***
BU DİYARDAN KAÇIP GİDESİM GELDİ
SAÇIMI BAŞIMI YOLASIM GELDİ
KORKTUM YAŞAMAKTAN ÖLESİM GELDİ
BENDE BİTTİM AŞKIN BİTTİĞİ YERDE
-
Evin dağların ardı
Beyaz güllerin vardı
Yarimhasretini sardı
***
Bu ne sancı içeceğimdurdur hancı
Gözü yolda yarimağlar acı acı
Deniz derya geçtim
Tükenmez bir yol seçtim
Kendime kendime
Yıllardır kanıyorum ben şimdi yanıyorum
Derdime derdime
***
Hasret yürekte yara
Gurbet geceden kara
Zalimdüşürdü dara
***
Bu ne sancı içeceğimdoldur hancı
Gözü yolda yarimağlar acı acı
Deniz derya geçtim
Tükenmez bir yol seçtim
Kendime kendime
Yıllardır kanıyorum ben şimdi yanıyorum
Derdime derdime
-
BURALARDA YAŞANMIYOR YABAN OLDU EVİM YURDUM
ELİMDEKİ RESME BAKIP YİNE SENİ ANDIM DURDUM
SEN NASILSIN BİLEMEM Kİ DAĞLAR AŞIP GELEMEM Kİ
GÜLMEK BANA HARAM OLMUŞ SENSİZ BİR GÜN GÜLEMEM Kİ
***
AH YİĞİDİM CAN YİĞİDİM ÖZLEMLERİN BENİ AŞTI
ÇOK DERTLERİM VAR YİĞİDİM HASRETİNLE GÖZÜM YAŞLI
GURBET DERDİ BÜYÜK OLUR BUNU BENDE BİLİYORUM
CANDA YANGIN GÖZDE YAŞLAR DÖN SILAYA BEKLİYORUM
***
SEN NASILSIN BİLEMEM Kİ DAĞLAR AŞIP GELEMEM Kİ
GÜLMEK BANA HARAM OLMUŞ SENSİZ BİR GÜN GÜLEMEM Kİ
AH YİĞİDİM CAN YİĞİDİM ÖZLEMLERİN BENİ AŞTI
ÇOK DERTLERİM VAR YİĞİDİM HASRETİNLE GÖZÜM YAŞLI
-
Bir şans ver Allahım seven kuluna
Öleceğim bir gün bu aşk uğruna
Bir yol var gidiyor mutluluğa
O yoldan bir gün ben geçecek miyim
***
Dünyama doymadan gitmem imkansız
Terkedip gidenler bence vefasız
Gidenler mutlu kalanlar bahtsız
Sevip ayrılanlar kalır mı ahsız
***
Aşığım, aşığım delicesine
Seviyorum seni ölürcesine
Tutuldum feleğin kör cilvesine
Öyle çok sevdim ki aşk delisiyim