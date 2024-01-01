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7/24 Dinle Ayrılık Saati

Ayrılık Saati Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Ayrılık Saati şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Ayrılık Saati şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık Saati sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Ayrılık Saati

  • Karbeyaz

  • Elimdeki Resmin

  • Ayrılık Saati

  • Senin Eserin

  • Oy Oy Uşaklar

  • Yasak Aşk

  • Bu Şarkı

  • Dağlar Gibi

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