Bakmaya doymadım Sevmeye kıymadım *** Kalbimi bağladın Kırımızı yanakların *** Sabah güneşi gibi Sevda ateşi gibi *** Yaktı da geçti beni Kırmızı yanakların *** Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların *** Gizli bir şarkı söyler Göreni hayran eder *** Benim aşkımı bekler Kırmızı yanakların *** Sabah güneşi gibi Sevda ateşi gibi *** Yaktı da geçti beni Kırmızı yanakların *** Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların