Cengiz Kurtoğlu

Kül Şarkı Sözleri
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Daha çok değil
Üstünden seneler geçmedi ki,
Yorgunum artık
Bu son değil geçebildik mi,
***
Derin bir iz bıraktı,
İçimde taze yaran..
Bir gün elbet kapanır,
Kapandı yarım kalan
Sayfamız mümkün değil bu son değil
***
Ayrılığın acısı
Sorulur mu yanana
Aşka düştüm düşeli
Kül oldu bahtım kara