Cengiz Kurtoğlu

Daha çok değil Üstünden seneler geçmedi ki, Yorgunum artık Bu son değil geçebildik mi, *** Derin bir iz bıraktı, İçimde taze yaran.. Bir gün elbet kapanır, Kapandı yarım kalan Sayfamız mümkün değil bu son değil *** Ayrılığın acısı Sorulur mu yanana Aşka düştüm düşeli Kül oldu bahtım kara