Kul Sevilmez Mi Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Kul Sevilmez Mi
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Tanrının nimeti bu can bizlere
Yakışmaz eğdirmek onu dizlere
Kendini verse bir kalpten sevene
Gerçekten seven bu kul sevilmez mi?
***
Tanrının nimeti bu can bizlere
Yakışmaz eğdirmek onu dizlere
Kendini verse bir kalpten sevene
Gerçekten seven bu kul sevilmez mi?
***
Gözleri gülmemiş, gönlü perişan
Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan
Nefretin yerine sevgi taşıyan
Böylesine mahzun kul sevilmez mi?
***
Gözleri gülmemiş, gönlü perişan
Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan
Nefretin yerine sevgi taşıyan
Böylesine mahzun kul sevilmez mi?
Gerçekten seven bu kul sevilmez mi?
***
Beni yalnız koyup gitmek olur mu?
Sevda tepesinden itmek olur mu?
Yaptığın zulüm mü, yoksa gurur mu?
Böylesine seven kul sevilmez mi?
***
Beni yalnız koyup gitmek olur mu?
Sevda tepesinden itmek olur mu?
Yaptığın zulüm mü, yoksa gurur mu?
Böylesine seven kul sevilmez mi?
***
Gözleri gülmemiş, gönlü perişan
Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan
Nefretin yerine sevgi taşıyan
Böylesine mahzun kul sevilmez mi?
***
Gözleri gülmemiş, gönlü perişan
Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan
Nefretin yerine sevgi taşıyan
Gerçekten seven bu kul sevilmez mi?
Böylesine mahzun kul sevilmez mi?