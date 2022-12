Cengiz Kurtoğlu

Tanrının nimeti bu can bizlere Yakışmaz eğdirmek onu dizlere Kendini verse bir kalpten sevene Gerçekten seven bu kul sevilmez mi? *** Tanrının nimeti bu can bizlere Yakışmaz eğdirmek onu dizlere Kendini verse bir kalpten sevene Gerçekten seven bu kul sevilmez mi? *** Gözleri gülmemiş, gönlü perişan Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan Nefretin yerine sevgi taşıyan Böylesine mahzun kul sevilmez mi? *** Gözleri gülmemiş, gönlü perişan Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan Nefretin yerine sevgi taşıyan Böylesine mahzun kul sevilmez mi? Gerçekten seven bu kul sevilmez mi? *** Beni yalnız koyup gitmek olur mu? Sevda tepesinden itmek olur mu? Yaptığın zulüm mü, yoksa gurur mu? Böylesine seven kul sevilmez mi? *** Beni yalnız koyup gitmek olur mu? Sevda tepesinden itmek olur mu? Yaptığın zulüm mü, yoksa gurur mu? Böylesine seven kul sevilmez mi? *** Gözleri gülmemiş, gönlü perişan Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan Nefretin yerine sevgi taşıyan Böylesine mahzun kul sevilmez mi? *** Gözleri gülmemiş, gönlü perişan Sevmiş, sevilmemiş kahır yaşayan Nefretin yerine sevgi taşıyan Gerçekten seven bu kul sevilmez mi? Böylesine mahzun kul sevilmez mi?