Cengiz Kurtoğlu

Kalbim zavallı bir kar tanesi Çıkmaz sokaklara düşüp eriyorum Issız gecemde yağmurun sesi Zamansız ağladım biliyorum *** Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa Yarattığın masal diyarlara gideceğim *** Yüreğim içindeki bu yalnızlığı söküp atsa Hiç korkmadan karanlığa bir mum yaksa Hayatıma bütün girenleri sileceğim *** Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor *** Kimse sana beni zorla sev de aşık ol demiyor Allah'tan yüreğim çok temiz ah kurşun işlemiyor Yoksa ne nazara gelmiştim çoktan göze gelmiştim Senden daha deli kalbim varda düşman çatlatıyor *** Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş *** Seni öpmesi bile kabahat senin olması bile kabahat Sana aşık olana inat hepsi birbirinden boş ah