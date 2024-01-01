Seven Sensin Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Seven Sensin
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Kaşına gözlerine eşsiz güzelliğine
Derdine kederine kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana
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Sevginin böylesine aşkla dolu kalbine
İpek gibi tenine kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana
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Hasretine sevgine ümit veren sözüne
O incecik beline kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana