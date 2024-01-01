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7/24 Dinle Okyanus

Okyanus Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Okyanus şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Okyanus şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Okyanus sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Okyanus

  • Kurban Olurum

  • Kabahat

  • Kararsın Dünyam

  • Bana Özelsin

  • Utansın

  • Geceleri Yakıp

  • Zembille

  • İstemem mi

  • Heves

  • Okyanus

  • Seveş Ve Barış Club Mix

  • Bana Özelsin Dj Mix

  • Jet'aime

  • Savaş Ve Barış

  • Halime Gülen Varsa

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