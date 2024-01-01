Unutulan... Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Unutulan... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Unutulan... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulan... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Unutulan...
-
Küstüm sevgilim senle
Gülmezsen barışamam
Bekliyorum bu gece
Gelmezsen uyuyamam
***
Sonra başka yar bulur
Seni kıskandırırım
Gece sabaha kadar
Kollarında uyurum
***
İnan iş işten geçer
Bu aşkta burda biter
Benim gibi kahrını
Sanma ki eller çeker
***
Toprak gibi gönlümü
Çiğnedin eze eze
Taşırdın bu sabrımı
Bana naz ede ede
-
Yıllardır küllenmiş aşkın var bende
Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde
Beni terk edipte gittiğin halde
Sana intizara kıyamıyorum
***
Benim kadar sevene rastlamadıysan
Dertlere çare bulamadıysan
Gittiğin yerlerde garip kaldıysan
Geri dön...
O eski yerimizde beklerim seni
Üzülme sevgilim affettim seni
***
Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi
Eskiden volkandım kül oldum şimdi
En büyük aşkımdın el oldun şimdi
Sana intizara kıyamıyorum
-
Seninle her günüm ömre bedeldi
Gönül dediğimde bağımdın benim
Unutmak mümkün mü liselim seni
İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık kaderimizi
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Şimdi nerede bir liseli görsem
Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem
Kalbim hep kahrolur gözlerim elem
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi)
İlk aşkım sevgilim liselim benim
-
Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü
İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün
Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü
Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm
***
Aklımdan geçti birden bütün davranışların
Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz
En büyük desteğimdi sihirli bakışların
Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz
***
Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi
Yalan değil olamaz duymadın feryadımı
Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi
Benim değilsin artık boş ver unut adımı
-
Yine mi sen yine mi sen
Ne istiyorsun benden
Her şeyimi aldın zaten
Sevemem seni yeniden
***
Kaçtım senden kurtulamadım
Maksadın ne anlayamadım
Ölen aşka can verilmez
Bunu sana anlatamadım
***
Yine mi sen yine mi sen
Düştün artık gözümden
Bir gün huzur bulamadım
İnan senin yüzünden
***
Kaçtım senden kurtulamadım
Maksadın ne anlayamadım
Ölen aşka can verilmez
Bunu sana anlatamadım
-
Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak
Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak
Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak
Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Aşkımın kadrini kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
Aşkımın kadrini kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
***
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
-
Gelin olmuş gidiyorsun
Bana veda ediyorsun
Sakın ağlama diyorsun
Ağlamamak elde değil
***
Saçlarında sırma telin
Neden sustu tatlı dilin
Dün benimdin bugün elin
Ağlamamak elde değil
***
Duvağına teller takıp
Dertli pınar gibi akıp
Gül yüzüne bakıp bakıp
Ağlamamak elde değil
***
Saçlarında sırma telin
Neden sustu tatlı dilin
Dün benimdin bugün elin
Ağlamamak elde değil
-
Kalbimde gizli bir sevgili arar
Gözlerime bakıp dalan gözlerin
Kalbimde gizli bir sevgili arar
Gözlerime bakıp dalan gözlerin
***
Aklıma gelmeyen bilmece sorar
Aklıma gelmeyen bilmece sorar
***
Beni dünyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o güzel gözlerin
Beni dünyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o güzel gözlerin
***
Rüyadır belkide bütün ümitler
Gözlerin aklımı perişan eyler
Aşk masalından şarkılar söyler
Aşk masalından şarkılar söyler
***
Beni dünyalara salan gözlerin
Aşka İnanmayan o yalan gözlerin
Beni dünyalara salan gözlerin
Aşka İnanmayan o güzel gözlerin
-
Yeter yarab yeter
Bitsin bu hasret
Ümit yolarının
Hepsi kapalı
Ümit yolarının
Hepsi kapalı
***
Kimsesiz yalnızım
Tükendim ben artık
Hep böyle dertliyim
Hep böyle yaralı
Yaralı yaralı
***
Şu gönlüm yaralı
Benim ki kahrolmak
Yaşamak değil ki
Her ferhat bin dertler
Ağlamak nedir ki
***
Bu nasıl çiledir
Çekilir değil ki
Çırpınır dururum
Hep böyle yaralı
****
Yaşarken yılmışım
Cehennem nedir ki
Bağrımda bir ateş
Gülmedim yaralı ah
Yaralı yaralı
***
Şu gönlüm yaralı
Benimki kahrolmak
Yaşamak değil ki
Her ferhat bin dertler
Ağlamak nedir ki
***
Bu nasıl çiledir
Çekilir değil ki
Çırpınır dururum
Hep böyle yaralı
***
Bu nasıl çiledir
Çekilir değil ki
Çırpınır dururum
Hep böyle yaralı
-
Duvardaki resminle avunur gönlüm
Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin
Ne çabuk unutuldu nerde o sözün
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Bu dünyada en mutlu beni sen ettin
Mutluluk ikimizin diye beklettin
Ağlamaklı bir günde beni terk ettin
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
***
Ne güzel de duruyor resmin duvarda
Sanki bana gel diyor çok uzaklarda
Soruyorum seni ben bütün kuşlara
Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin
-
Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin
Dostu arkadaşı kırarım bugün
Gözümde anılar canlandı yine
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara
Gençliğim gömüldü acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Bu şarkılar var ya, ah bu şarkılar
Sanki yalnız beni anlatıyorlar
Kaderin böylesi düşman başına
İnsan şaşırıyor dost bulmayınca
***
Kalbimden bir şeyler koparcasına
Kadehi şişeyi kırarım bugün
İçimden bir şeyler koparcasına
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara
Gençliğim gömülmüş acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
***
En büyük aşkımdan almışım yara
Kadehi şişeyi kırarım bugün
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi şişeyi kırarım bugün