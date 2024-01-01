Unutulmayanlar / Unutulan Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Unutulmayanlar / Unutulan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Unutulmayanlar / Unutulan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulmayanlar / Unutulan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Unutulmayanlar / Unutulan
-
Küstüm sevgilim senle
Gülmezsen barışamam
Bekliyorum bu gece
Gelmezsen uyuyamam
***
Sonra başka yar bulur
Seni kıskandırırım
Gece sabaha kadar
Kollarında uyurum
***
İnan iş işten geçer
Bu aşkta burda biter
Benim gibi kahrını
Sanma ki eller çeker
***
Toprak gibi gönlümü
Çiğnedin eze eze
Taşırdın bu sabrımı
Bana naz ede ede
-
Biraz da anla beni
Hak ver böyle dememe
Bırak bu çocukluğu
Pişman etme sevmeme
***
Büyümeyen bebeksin
Ninniye alışmışsın
Öldürüp kahrederken
Gülmeye alışmışsın
***
Benliğini ara bul
Yaşına yakış artık
Uğrunda yandı bir kul
Gerçeğe alış artık
-
Hangi cennetten geldik
Bu cehenneme
Acılar hep bende
Dertler hep bende
Baltalar durmadı
İndi göğsüme
Bak bu devrilen
Hayat ağacı benim
***
Bir gün beni unut
Her yalan gibi
Adımı sokakta
Tükür kan gibi
Oysa yaşadıkça
Bir çıban gibi
İçinde sızlayan
O sancı benim
-
Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü
İnanmadım yıkıldım senin miydi bu düğün
Hıçkırdım sendeledim bacaklarım çözüldü
Yoksa sen değil miydin o uğruna öldüğüm
***
Aklımdan geçti birden bütün davranışların
Tamamlıyordun beni aynıydı her şeyimiz
En büyük desteğimdi sihirli bakışların
Her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz
***
Gözlerim bulutlandı başım öne eğildi
Yalan değil olamaz duymadın feryadımı
Bütün bu gördüklerim birer gerçek değildi
Benim değilsin artık boş ver unut adımı
-
Yalnızdım bitanem yine dün akşam
Hep seni düşündüm hep seni andım
Dayanılmaz birşey oldu hasretin
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Yalnızdım bitanem yine dün akşam
Hep seni düşündüm hep seni andım
Dayanılmaz birşey oldu hasretin
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Düşlere daldıkça doldu gözlerim
Elini aradı bomboş ellerim
Gönlümü avutmak için sevgilim
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Düşlere daldıkça doldu gözlerim
Elini aradı bomboş ellerim
Gönlümü avutmak için sevgilim
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
***
Derdime dermanı bulayım diye
Bir parça mutluluk duyayım diye
Rüyamda seninle olayım diye
Dün gece resmini öptümde yattım
Dün gece resmini öptümde yattım
Dün gece resmini, öptümde yattım
-
O akşam sessizce veda ederken
Maziyi yaşadım gözyaşlarımda
Özlemin dağ gibi büyüdü birden
Daha yokluğunun ilk akşamında
Daha yokluğunun ilk akşamında
***
Her adım atışta geri döndüm
Izdıraptan inan deliye döndüm
Her köşe başında gölgeni gördüm
Daha yokluğunun ilk akşamında
Daha yokluğunun ilk akşamında
***
Ben senin elinde çalan bir sazdım
Bir şarkıydın inan dudaklarımda
Adını ıslanmış(buğulu)camlara yazdım
Daha yokluğunun ilk akşamında
Daha yokluğunun ilk akşamında
***
Her adım atışta geriye döndüm
Izdıraptan inan deliye döndüm
Her köşe başında gölgeni gördüm
Daha yokluğunun ilk akşamında
Daha yokluğunun ilk akşamında
-
Seninle her günüm ömre bedeldi
Gönül dediğimde bağımdın benim
Unutmak mümkün mü liselim seni
İlk aşkım sevgilim (hayatım varlığım)canımdın benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık kaderimizi
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Şimdi nerede bir liseli görsem
Ne zaman okulun yanından (önünden)geçsem
Kalbim hep kahrolur gözlerim elem
İlk aşkım sevgilim liselim benim
***
Seninle bir kalem bir kağıt gibi
Seninle bir defter bir kitap gibi
Birlikte yazmıştık güzel günleri(kaderimizi)
İlk aşkım sevgilim liselim benim
-
Yeni umutlarım yeni aşkım var
Artık mazi oldu eski anılar
Tatmamıştı gönlüm böyle duygular
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Onunla mutluluk doldu içime
Onunla bir dünya kurdum kendime
Gerçek seven buldum artık gönlüme
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Seviyor üzmüyor kırmıyor beni
O bana tattırdı gerçek sevgiyi
Söyle nasıl sevmem böyle birini
Sana benzemeyen birini sevdim
***
Onunla mutluluk doldu içime
Onunla bir dünya kurdum kendime
Gerçek seven buldum artık gönlüme
Sana benzemeyen birini sevdim
-
Seni buldum ya seni buldum ya
Bir daha kaybetmek elimde değil
Seni gördüm ya seni gördüm ya
Bir daha görmemek elimde değil
***
Seni buldum ya seni buldum ya
Bir daha kaybetmek elimde değil
Seni gördüm ya seni gördüm ya
Bir daha görmemek elimde değil
***
Şimdi yanım da bir tek sen varsın
Her zaman her zaman sen olacaksın
Şimdi yanım da bir tek sen varsın
Her zaman her zaman sen olacaksın
***
Döndüm sağıma baktım soluma
Senden güzeline rastlayamadım
Döndüm sağıma baktım soluma
Senden güzeline rastlayamadım
***
Güzel yüzüne tatlı sözüne
Yıllardan beridir hasret kalmışım
İnan meleğim inan bebeğim
Senin yokluğunda içten yanmışım
***
Güzel yüzüne tatlı sözüne
Yıllardan beridir hasret kalmışım
İnan meleğim inan bebeğim
Senin yokluğunda içten yanmışım
***
Şimdi yanımda bir tek sen varsın
Her zaman her zaman sen olacaksın
Şimdi yanımda bir tek sen varsın
Her zaman her zaman sen olacaksın
***
Baktım sağıma döndüm soluma
Senden güzeline rastlayamadım
Baktım sağıma döndüm soluma
Senden güzeline rastlayamadım