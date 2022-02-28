Cengiz Kurtoğlu

Dünyada biricik sevdiğim sendin Kaderi yenip de evlensek derdin Gelinlik yerine kefeni giydin Kucakladı seni musalla taşı Gariban bırakıp beni terk etti Kucakladı beni musalla taşı *** Aşkınla kahroldum döndüm deliye Gözyaşlarım bana senden hediye Razıydım seninle her türlü derde Bana yuva oldu musalla taşı *** Kara kaş, kara göz şimdi nerede Umudum yarınım kaldı geride Ben artık neyleyim onsuz alemde Beni de kucakla musalla taşı *** Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı Bir nefes kalmadı şu bedenimde Beni de kucakla musalla taşı *** Son yolculuk için çakılmış kasa Ne olur son defa kalkıp bir baksa Çark böyle dönüyor, değişmez yasa Kaderin yazgısı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı Ömrün son durağı musalla taşı

Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan Biraz da şur'dan öpeyim mi? Dudaklarında, ayaklarında Her tel saçında gezeyim mi? *** Gözlerimi açmadan Sesimi çıkarmadan Kimseye duyurmadan Seveyim mi? *** Bak aşkım bak, 14 Şubat Nice yıllar aşkımıza Bak aşkım bak, 14 Şubat *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Kilitlenmişsem anahtarımsın Ateşlenmişsem ilacımsın Sen benden fazla bana âşıksın Gönül dolusu heyecansın *** Sen ülkesin, ben şehir Sen zindansın, ben esir Sana her şey verilir Sen hayatsın *** Bak aşkım bak, 14 Şubat Nice yıllar aşkımıza Bak aşkım bak, 14 Şubat *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes *** Sevgililer günü bir gün Ben sana ölürüm her gün Sevgililer günü bir gün Ben seni severim her gün *** Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes Sevgililer günü bir kez Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes