Sevgililer Günü Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Sevgililer Günü
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Dünyada biricik sevdiğim sendin
Kaderi yenip de evlensek derdin
Gelinlik yerine kefeni giydin
Kucakladı seni musalla taşı
Gariban bırakıp beni terk etti
Kucakladı beni musalla taşı
***
Aşkınla kahroldum döndüm deliye
Gözyaşlarım bana senden hediye
Razıydım seninle her türlü derde
Bana yuva oldu musalla taşı
***
Kara kaş, kara göz şimdi nerede
Umudum yarınım kaldı geride
Ben artık neyleyim onsuz alemde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Son yolculuk için çakılmış kasa
Ne olur son defa kalkıp bir baksa
Çark böyle dönüyor, değişmez yasa
Kaderin yazgısı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
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Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan
Biraz da şur'dan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
***
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan
Seveyim mi?
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
***
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
***
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
***
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
***
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
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